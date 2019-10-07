УМ-306 предлагает заинтересованной клиентуре услуги по аренде
гусеничного бульдозера марки Komatsu D65E. Такая спецтехника успешно
используется для прокладки дорог и коммуникаций, реконструкции зданий,
благоустройства парков или же улиц. Бульдозер имеет планировочный ковш,
отвал и другое навесное оборудование. Благодаря им возможно создание
насыпей, передвижение снега или же почвенных масс, а также выравнивание
площадок. Выбирая услуги бульдозера в Москве, заказчики смогут достичь
максимальной экономической выгоды. Аренда обходится очень дешево.
Техника УМ-306 оснащена самосмазывающимися гусеницами и электроникой.
Благодаря этому она легко управляется, отличается своей устойчивостью и
маневренностью. Сегодня многие частные предприниматели и небольшие
строительные компании не могут позволить себе содержание собственного
аватопарка спецтехники. Это нерациональная и достаточно затратная затея.
Поэтому они прибегают к более практичному решению - аренде машин.
Заказать такую услугу легко можно в УМ-306. Здесь любой желающий сможет
на время получить экологичный и экономичный гусеничный бульдозер
Коматсу.
Такой бульдозер оснащен системами кондиционирования и отопления.
Эксплуатировать такую спецтехнику можно не только в центре столицы, но и
в пригородных местностях. Для этого достаточно оформление
онлайн-заказа. После этого сотрудники компании позаботятся о доставке
полностью заправленного бульдозера на стройплощадку. Предоставляется
техника в минимальные сроки, без малейших задержек. Заказчики данной
услуги смогут максимально использовать возможности и универсальность
спецтехники данной марки. Вероятность поломок таких машин сведена к
минимуму. При сборке бульдозеров производитель использует исключительно
собственные высококачественные узлы, в том числе гидравлику, трансмиссию
и силовые установки.
В УМ-306 желающие смогут арендовать описанную выше спецтехнику по
наиболее приемлемым для себя тарифам. Компания имеет огромный автопарк и
собственную ремонтную базу, которая обслуживается профессионалами.
Услуги аренды здесь доступны круглосуточно. Менеджеры компании
предоставляют клиентуре консультационные услуги по выбору агрегатов и
оформлению арендной договорной документации. Гусеничные бульдозеры
Komatsu D65E отличаются мощнейшими экономичными двигателями, имеющими
электронное управление. Оснащены они турбонагнетателем и экономичной
системой потребления горючего. Благодаря этому достигается экономический
расход топливных носителей. А это помогает арендаторам существенно
снизить расходы.