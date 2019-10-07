Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Аренда бульдозеров




Аренда бульдозеров
16 Января 2020

УМ-306 предлагает заинтересованной клиентуре услуги по аренде гусеничного бульдозера марки Komatsu D65E. Такая спецтехника успешно используется для прокладки дорог и коммуникаций, реконструкции зданий, благоустройства парков или же улиц. Бульдозер имеет планировочный ковш, отвал и другое навесное оборудование. Благодаря им возможно создание насыпей, передвижение снега или же почвенных масс, а также выравнивание площадок. Выбирая услуги бульдозера в Москве, заказчики смогут достичь максимальной экономической выгоды. Аренда обходится очень дешево.

Техника УМ-306 оснащена самосмазывающимися гусеницами и электроникой. Благодаря этому она легко управляется, отличается своей устойчивостью и маневренностью. Сегодня многие частные предприниматели и небольшие строительные компании не могут позволить себе содержание собственного аватопарка спецтехники. Это нерациональная и достаточно затратная затея. Поэтому они прибегают к более практичному решению - аренде машин. Заказать такую услугу легко можно в УМ-306. Здесь любой желающий сможет на время получить экологичный и экономичный гусеничный бульдозер Коматсу.

Такой бульдозер оснащен системами кондиционирования и отопления. Эксплуатировать такую спецтехнику можно не только в центре столицы, но и в пригородных местностях. Для этого достаточно оформление онлайн-заказа. После этого сотрудники компании позаботятся о доставке полностью заправленного бульдозера на стройплощадку. Предоставляется техника в минимальные сроки, без малейших задержек. Заказчики данной услуги смогут максимально использовать возможности и универсальность спецтехники данной марки. Вероятность поломок таких машин сведена к минимуму. При сборке бульдозеров производитель использует исключительно собственные высококачественные узлы, в том числе гидравлику, трансмиссию и силовые установки.

В УМ-306 желающие смогут арендовать описанную выше спецтехнику по наиболее приемлемым для себя тарифам. Компания имеет огромный автопарк и собственную ремонтную базу, которая обслуживается профессионалами. Услуги аренды здесь доступны круглосуточно. Менеджеры компании предоставляют клиентуре консультационные услуги по выбору агрегатов и оформлению арендной договорной документации. Гусеничные бульдозеры Komatsu D65E отличаются мощнейшими экономичными двигателями, имеющими электронное управление. Оснащены они турбонагнетателем и экономичной системой потребления горючего. Благодаря этому достигается экономический расход топливных носителей. А это помогает арендаторам существенно снизить расходы.

.

Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 15 часов назад
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 16 часов назад
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 8 дней назад
Спроси большого начальника ГАИ... - 02:19, 20 Декабря 2019
Иркутск (путеводитель)... - 02:19, 20 Декабря 2019
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 14:46, 8 Ноября 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:23, 19 Октября 2019
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 15:39, 7 Октября 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке