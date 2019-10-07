УМ-306 предлагает заинтересованной клиентуре услуги по аренде гусеничного бульдозера марки Komatsu D65E. Такая спецтехника успешно используется для прокладки дорог и коммуникаций, реконструкции зданий, благоустройства парков или же улиц. Бульдозер имеет планировочный ковш, отвал и другое навесное оборудование. Благодаря им возможно создание насыпей, передвижение снега или же почвенных масс, а также выравнивание площадок. Выбирая услуги бульдозера в Москве, заказчики смогут достичь максимальной экономической выгоды. Аренда обходится очень дешево.



Техника УМ-306 оснащена самосмазывающимися гусеницами и электроникой. Благодаря этому она легко управляется, отличается своей устойчивостью и маневренностью. Сегодня многие частные предприниматели и небольшие строительные компании не могут позволить себе содержание собственного аватопарка спецтехники. Это нерациональная и достаточно затратная затея. Поэтому они прибегают к более практичному решению - аренде машин. Заказать такую услугу легко можно в УМ-306. Здесь любой желающий сможет на время получить экологичный и экономичный гусеничный бульдозер Коматсу.



Такой бульдозер оснащен системами кондиционирования и отопления. Эксплуатировать такую спецтехнику можно не только в центре столицы, но и в пригородных местностях. Для этого достаточно оформление онлайн-заказа. После этого сотрудники компании позаботятся о доставке полностью заправленного бульдозера на стройплощадку. Предоставляется техника в минимальные сроки, без малейших задержек. Заказчики данной услуги смогут максимально использовать возможности и универсальность спецтехники данной марки. Вероятность поломок таких машин сведена к минимуму. При сборке бульдозеров производитель использует исключительно собственные высококачественные узлы, в том числе гидравлику, трансмиссию и силовые установки.



В УМ-306 желающие смогут арендовать описанную выше спецтехнику по наиболее приемлемым для себя тарифам. Компания имеет огромный автопарк и собственную ремонтную базу, которая обслуживается профессионалами. Услуги аренды здесь доступны круглосуточно. Менеджеры компании предоставляют клиентуре консультационные услуги по выбору агрегатов и оформлению арендной договорной документации. Гусеничные бульдозеры Komatsu D65E отличаются мощнейшими экономичными двигателями, имеющими электронное управление. Оснащены они турбонагнетателем и экономичной системой потребления горючего. Благодаря этому достигается экономический расход топливных носителей. А это помогает арендаторам существенно снизить расходы.

