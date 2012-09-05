Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Аренда Бентли в Киеве




Аренда Бентли в Киеве
7 Сентября 2020
Теги: авто

Современному человеку автомобиль нужен практически на каждом шагу. однако персональный транспорт не всегда доступен. Приезжая в украинскую столицу многие визитеры вынуждены искать средства передвижения, без которых они не смогут ездить на деловые встречи или же осмотреть город. Масштабы Киева не позволяют обойти город пешком. Поэтому возникает острая необходимость в машине. Решить такую проблему можно обратившись в специальную прокатную компанию. Особым спросом сейчас пользуется аренда бентли киев. Обусловлено это разными факторами. Прежде всего Бентли - это престижная марка, которая пользуется мировой известностью. На таком авто не стыдно ездить даже VIP-персонам.

Наибольшей популярностью пользуется модель Бентли Континентал Флаинг Спар. Появился он еще в далеком 1957 г. В те годы автомобиль совершенно заслуженно считался роскошью. Разработчики данной модификации Бентли использовали прототип легендарного Rolls-Royce Silver Cloud. Новое дыхание к модели пришло в 2005 г. Представлена модель была одновременно в 2-х кузовах. Первым из них был комфортабельный и красивый седан. А вторым - купе. Обе модели были признаны наиболее быстрыми в люкс-категории. Разработчики такеж удлинили корпус авто. Поэтому кузов стал более солидным. Обладатели таких авто пользовались большим престижем среди публики.

Среди преимуществ новой модификации Бентли Континенталь следует выделить шестилитровый двигатель. Мощность этого движка достигает 560 л.с. Благодаря этому авто разгоняется всего за пятисекундный интервал на целые 100 км/ч. А максимальный показатель скорости Континенталь достигает 314 км/ч. Однако, прежде всего - это роскошная машина, специально созданная для комфортного передвижения. Интерьер относится к классу люкс. Поэтому модель отличается невероятной красотой и впечатляющей изысканностью. Производитель использовал комфортабельную мебель и высококачественную отделку. Кожаная обивка салона и вставки, имитирующие древесину придают салону неповторимую привлекательность.

Благодаря вышеперечисленным качествам, в таком авто водитель с пассажирами чувствуют себя приятно, максимально удобно и безопасно. Чтобы арендовать такой автомобиль в Киеве, нужно обратиться в Luxury Trans. В случае необходимости компания предоставляет арендаторам такого транспортного средства персонального водителя. Это позволит сэкономить нервы и время, необходимые для управления автотранспортом. Вам не придется отвлекаться на вождение или же дорогу. Персональный водитель позаботится, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно и получали настоящее удовольствие во время поездок.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Спорный вкус - . (+48)
Цель — Америка - . (+46)
Вспомним обязанности... - . (+71)
Достучаться до небес... - . (+110)
Как спасти целый город... - . (+103)
Солнечный аккумулятор... - . (+130)
Коротко о главном... - . (+111)
Муза черчения Renault Cliospac... - . (+96)
Автомобили Kia 2020 года... - . (+120)
Под светом молнии... - . (+131)
Все, что нужно знать о выкупе ... - . (+117)
Воры «погнали» - . (+121)
Нескорая «скорая»... - . (+203)
Отличия Пирелли и Гудиер... - . (+170)
Для чего машине нужны колпаки ... - . (+147)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке