Современному человеку автомобиль нужен практически на каждом шагу. однако персональный транспорт не всегда доступен. Приезжая в украинскую столицу многие визитеры вынуждены искать средства передвижения, без которых они не смогут ездить на деловые встречи или же осмотреть город. Масштабы Киева не позволяют обойти город пешком. Поэтому возникает острая необходимость в машине. Решить такую проблему можно обратившись в специальную прокатную компанию. Особым спросом сейчас пользуется аренда бентли киев. Обусловлено это разными факторами. Прежде всего Бентли - это престижная марка, которая пользуется мировой известностью. На таком авто не стыдно ездить даже VIP-персонам.



Наибольшей популярностью пользуется модель Бентли Континентал Флаинг Спар. Появился он еще в далеком 1957 г. В те годы автомобиль совершенно заслуженно считался роскошью. Разработчики данной модификации Бентли использовали прототип легендарного Rolls-Royce Silver Cloud. Новое дыхание к модели пришло в 2005 г. Представлена модель была одновременно в 2-х кузовах. Первым из них был комфортабельный и красивый седан. А вторым - купе. Обе модели были признаны наиболее быстрыми в люкс-категории. Разработчики такеж удлинили корпус авто. Поэтому кузов стал более солидным. Обладатели таких авто пользовались большим престижем среди публики.



Среди преимуществ новой модификации Бентли Континенталь следует выделить шестилитровый двигатель. Мощность этого движка достигает 560 л.с. Благодаря этому авто разгоняется всего за пятисекундный интервал на целые 100 км/ч. А максимальный показатель скорости Континенталь достигает 314 км/ч. Однако, прежде всего - это роскошная машина, специально созданная для комфортного передвижения. Интерьер относится к классу люкс. Поэтому модель отличается невероятной красотой и впечатляющей изысканностью. Производитель использовал комфортабельную мебель и высококачественную отделку. Кожаная обивка салона и вставки, имитирующие древесину придают салону неповторимую привлекательность.



Благодаря вышеперечисленным качествам, в таком авто водитель с пассажирами чувствуют себя приятно, максимально удобно и безопасно. Чтобы арендовать такой автомобиль в Киеве, нужно обратиться в Luxury Trans. В случае необходимости компания предоставляет арендаторам такого транспортного средства персонального водителя. Это позволит сэкономить нервы и время, необходимые для управления автотранспортом. Вам не придется отвлекаться на вождение или же дорогу. Персональный водитель позаботится, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно и получали настоящее удовольствие во время поездок.

