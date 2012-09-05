С вводом на территории Украины особых ограничений и карантинных мер, связанных с вирусом Ковид-19, пользоваться общественным транспортом или же такси стало опасным. Чтобы соблюдать дистанцию, лучше всего пользоваться личным транспортом или же арендовать авто. Благодаря аренде авто в условиях карантина https://toprent.ua/blog/arenda-avto-vo-vremya-karantina вы получаете ряд преимуществ, среди которых необходимо выделить минимизацию контактов с людьми и соблюдение безопасной дистанции. Кроме этого в арендованном авто можно принимать профилактические меры - проветривание или дезинфекцию поверхностей.



Ввод локдауна и карантина изменил и правила передвижения на личном транспорте. Если украинцы не будут придерживаться этих правил, размер штрафа будет варьироваться в диапазоне 17-34 тыс. грн. Согласно новым регуляциям украинцы имеют право пользоваться личными или арендованными транспортными средствами. Передвижение допускается не только по территории Украины, но и за границами страны, кроме тех населенных пунктов и областей, где произошел эпидемиологический взрыв. В легковых авто можно передвигаться двум взрослым людям и детям младше четырнадцатилетнего возраста. Зависит число пассажиров от технических особенностей ТС и числа посадочных мест. Однако в легковушке не должно быть больше девяти посадочных мест, включая водительское кресло.



Согласно постановлению кабмина Украины, любой гражданин страны имеет право аренды автотранспортных средств, пользуясь обычными условиями. Кроме этого допускается сервисное обслуживание, страховка авто, покупка запчастей и регистрация новых ТС. Водительские права граждане Украины могут менять только в онлайн-режиме. Нет ограничений и насчет заправки авто на АЗС. Средства индивидуальной защиты находясь в персональном автотранспорте необязательны. Toprent предлагает заинтересованным лицам прокат авто любых классов или марок. Здесь можно арендовать модели премиум, бизнес, среднего или эконом классов. Кроме этого компания предлагает аренду минивэнов и внедорожников.



Каждая из машин проходит плановый техосмотр с последующей мойкой не только до, но также после проката. Следовательно, автомобили компании всегда ухожены и находятся в отличном техническом состоянии. Чтобы передвигаться на таком авто максимально безопасно и комфортно в условиях ковидпандемии, нужно быть не младше 21 года с двухлетним опытом вождения. Для оформления арендного договора от клиента требуется предоставление документов, подтверждающего личность, водительское удостоверение и залоговая сумма, которая вносится перед подписанием бумаг. После возврата авто вы сможете получить обратно сумму залога. В случае повреждения авто арендатор обязан возместить ущерб или же выполнить ремонт на свои деньги.

