Любознательных туристов интересует не пассивный отдых на пляже, а интересный насыщенный досуг. Передвижение на европейском общественном транспорте достаточно дорогое. Аренда авто в Риме позволит путешествовать с комфортом и составлять маршрут самостоятельно, а цены приятно удивят.





Выгодное сотрудничество

Аренда автомобиля в Риме быстрая и удобная. Среди основных преимуществ:

заказ машины в режиме 24/7 в любое время года;

подбор авто нужного класса и модели;

он-лайн бронирование с возможностью бесплатной отмены;

большой выбор доступных локаций сдачи-приема транспорта.

Для удобства клиента предусмотрена услуга страхования, заправки полного бака, аренды детского автокресла.





Порядок бронирования

Минимальный срок аренды машины — 24 часа. Именно поэтому стоит заранее спланировать маршрут, чтобы не переплачивать за лишнее время пользования.

При наличии прав международного образца, взять на прокат авто в Риме можно очень быстро. Для этого достаточно:

Ознакомиться с доступными ТС на выбранную дату из каталога. Выбрать место, где забрать машину будет удобнее всего. Заполнить электронную форму бронирования. Дождаться подтверждения на e-mail. Внимательно изучить договор аренды и оплатить услугу картой.

Предварительный заказ через интернет сэкономит время путешественника и поможет избежать непредвиденных ситуаций во время уик-енда.





Как забрать авто?

Компания передает машину клиенту при наличии следующих документов:

паспорт и водительские права;

квитанция об оплате согласно тарифу оператора;

кредитная карта со свободными средствами.

Сдать авто еще проще. Процедура занимает гораздо меньше времени и не вызывает затруднений даже у новичков.





Что посмотреть туристу?

Чтобы поездка запомнилась навсегда, Вечный город предлагает иностранцам много замечательных мест:

Колизей. Быть в Риме и не видеть амфитеатр, равно быть в Париже и не видеть Эйфелеву башню. Или в Лондоне Биг Бен;

Фонтан Треви. Известный на весь мир фонтан со статуей Нептуна в центре поражает своим размером и величием;

Собор святого Петра. Прекрасный образец средневекового зодчества до сих пор выглядит безупречно. К его созданию приложили руку Микеланджело и Рафаэль;

Ватикан. Да! Крошечное государство в центре огромного древнего города — великолепного Рима;

Сикстинская Капелла. Здание XV века, построенное по заказу папы римского Сикста IV;

Вилла Боргезе. Одноименная резиденция известного кардинала. Место отличается невероятной красотой ухоженных парковых аллей.

Прокат машины в Риме поможет составить интересный маршрут с удобством самым искушенным и требовательным туристам!



