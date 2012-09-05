Любознательных туристов интересует не пассивный отдых на пляже, а интересный насыщенный досуг. Передвижение на европейском общественном транспорте достаточно дорогое. Аренда авто в Риме позволит путешествовать с комфортом и составлять маршрут самостоятельно, а цены приятно удивят.
Выгодное сотрудничество
Аренда автомобиля в Риме быстрая и удобная. Среди основных преимуществ:
- заказ машины в режиме 24/7 в любое время года;
- подбор авто нужного класса и модели;
- он-лайн бронирование с возможностью бесплатной отмены;
- большой выбор доступных локаций сдачи-приема транспорта.
Для удобства клиента предусмотрена услуга страхования, заправки полного бака, аренды детского автокресла.
Порядок бронирования
Минимальный срок аренды машины — 24 часа. Именно поэтому стоит заранее спланировать маршрут, чтобы не переплачивать за лишнее время пользования.
При наличии прав международного образца, взять на прокат авто в Риме можно очень быстро. Для этого достаточно:
- Ознакомиться с доступными ТС на выбранную дату из каталога.
- Выбрать место, где забрать машину будет удобнее всего.
- Заполнить электронную форму бронирования.
- Дождаться подтверждения на e-mail.
- Внимательно изучить договор аренды и оплатить услугу картой.
Предварительный заказ через интернет сэкономит время путешественника и поможет избежать непредвиденных ситуаций во время уик-енда.
Как забрать авто?
Компания передает машину клиенту при наличии следующих документов:
- паспорт и водительские права;
- квитанция об оплате согласно тарифу оператора;
- кредитная карта со свободными средствами.
Сдать авто еще проще. Процедура занимает гораздо меньше времени и не вызывает затруднений даже у новичков.
Что посмотреть туристу?
Чтобы поездка запомнилась навсегда, Вечный город предлагает иностранцам много замечательных мест:
- Колизей. Быть в Риме и не видеть амфитеатр, равно быть в Париже и не видеть Эйфелеву башню. Или в Лондоне Биг Бен;
- Фонтан Треви. Известный на весь мир фонтан со статуей Нептуна в центре поражает своим размером и величием;
- Собор святого Петра. Прекрасный образец средневекового зодчества до сих пор выглядит безупречно. К его созданию приложили руку Микеланджело и Рафаэль;
- Ватикан. Да! Крошечное государство в центре огромного древнего города — великолепного Рима;
- Сикстинская Капелла. Здание XV века, построенное по заказу папы римского Сикста IV;
- Вилла Боргезе. Одноименная резиденция известного кардинала. Место отличается невероятной красотой ухоженных парковых аллей.
Прокат машины в Риме поможет составить интересный маршрут с удобством самым искушенным и требовательным туристам!