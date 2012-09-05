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Аренда авто в Риме: комфортабельно и по доступной цене
19 Ноября 2018

Аренда авто в Риме

Любознательных туристов интересует не пассивный отдых на пляже, а интересный насыщенный досуг. Передвижение на европейском общественном транспорте достаточно дорогое. Аренда авто в Риме позволит путешествовать с комфортом и составлять маршрут самостоятельно, а цены приятно удивят.


Выгодное сотрудничество

Аренда автомобиля в Риме быстрая и удобная. Среди основных преимуществ:

  • заказ машины в режиме 24/7 в любое время года;
  • подбор авто нужного класса и модели;
  • он-лайн бронирование с возможностью бесплатной отмены;
  • большой выбор доступных локаций сдачи-приема транспорта.

Для удобства клиента предусмотрена услуга страхования, заправки полного бака, аренды детского автокресла.


Порядок бронирования

Минимальный срок аренды машины — 24 часа. Именно поэтому стоит заранее спланировать маршрут, чтобы не переплачивать за лишнее время пользования.

При наличии прав международного образца, взять на прокат авто в Риме можно очень быстро. Для этого достаточно:

  1. Ознакомиться с доступными ТС на выбранную дату из каталога.
  2. Выбрать место, где забрать машину будет удобнее всего.
  3. Заполнить электронную форму бронирования.
  4. Дождаться подтверждения на e-mail.
  5. Внимательно изучить договор аренды и оплатить услугу картой.

Предварительный заказ через интернет сэкономит время путешественника и поможет избежать непредвиденных ситуаций во время уик-енда.


Как забрать авто?

Аренда авто в Риме

Компания передает машину клиенту при наличии следующих документов:

  • паспорт и водительские права;
  • квитанция об оплате согласно тарифу оператора;
  • кредитная карта со свободными средствами.

Сдать авто еще проще. Процедура занимает гораздо меньше времени и не вызывает затруднений даже у новичков.


Что посмотреть туристу?

Чтобы поездка запомнилась навсегда, Вечный город предлагает иностранцам много замечательных мест:

  • Колизей. Быть в Риме и не видеть амфитеатр, равно быть в Париже и не видеть Эйфелеву башню. Или в Лондоне Биг Бен;
  • Фонтан Треви. Известный на весь мир фонтан со статуей Нептуна в центре поражает своим размером и величием;
  • Собор святого Петра. Прекрасный образец средневекового зодчества до сих пор выглядит безупречно. К его созданию приложили руку Микеланджело и Рафаэль;
  • Ватикан. Да! Крошечное государство в центре огромного древнего города — великолепного Рима;
  • Сикстинская Капелла. Здание XV века, построенное по заказу папы римского Сикста IV;
  • Вилла Боргезе. Одноименная резиденция известного кардинала. Место отличается невероятной красотой ухоженных парковых аллей.

Прокат машины в Риме поможет составить интересный маршрут с удобством самым искушенным и требовательным туристам!


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тут были комменты. RIP!






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