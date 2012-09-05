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Аренда авто: а почему так дорого?
2 Марта 2018

Переплачивать не любит никто. И если, покупая к примеру, хлеб в супермаркете мы понимаем, за что платим определенную сумму, то в сфере услуг все намного сложнее. В особенности – в автопрокате. Представители прокатных компаний ежедневно сталкиваются с вопросом «А почему так дорого?» и с просьбой «Дайте скидку!». Сегодня мы расскажем о том, как формируются тарифы и чем оправдывается предлагаемая цена аренды авто.


О прямых затратах

Услуги проката авто на полуострове имеют свою специфику. И связана она, прежде всего, с дорожной ситуацией. Высокая загруженность транспортных магистралей, опасный серпантин, не всегда качественное дорожное покрытие, пробки в городах – все это негативно сказывается на состоянии агрегатов и основных узлов автомобиля. Нужно учитывать тот факт, что каждый из водителей, которые пользуются услугами автопроката, имеют свой стиль вождения и не всегда быстро подстраиваются под особенности конкретного автомобиля. Результат – ускоренный износ и необходимость в ремонте.

Если прокатная компания дорожит своей репутацией и следит за состоянием автопарка, обслуживание машин осуществляется на официальных СТО. При этом устанавливаются сертифицированные оригинальные комплектующие и расходники, рекомендованные автопроизводителем (а не дешевые аналоги азиатского изготовления). Это, с одной стороны, гарантирует безопасность во время движения и защищает автомобиль от повторных поломок. А с другой – стоит денег.

Не стоит забывать о том, что качественная услуга проката – это не только наличие исправных авто на стоянке, но и высокий уровень сервиса. Работа высококвалифицированного персонала в хороших компаниях достойно оплачивается. И эти суммы обязательно учтены в тарифе. А сотрудники прокатной компании, в свою очередь, постоянно работают и совершенствуют систему обслуживания для того, чтобы каждый клиент остался доволен сотрудничеством.


Сторонние услуги и сервисы

Помимо прямых расходов на содержание автомобилей и организацию работы персонала, компания оплачивает услуги сторонних подрядчиков, без которых автопрокат был бы невозможен. Это – страховые компании, коммунальные службы, операторы интернет- и мобильной связи. Все это обязательно учитывается при формировании цен, а также – предложения конкурентов на рынке и спрос на предоставляемые услуги и не всегда высокая цены соответствуют качественным услугам.


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тут были комменты. RIP!






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