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Arctic Cat Pantera
21 Марта 2019
Теги: авто

Еще с полчаса я носился по снежной глади, наслаждаясь скоростью и опьяняющей мощью мотора, пока не попал на извилистую трассу, испещренную колдобинами и неглубокими колеями. И тут мне стало жутковато. Мягкие подвески “кошки” не дают ощущения слитности с дорогой. Временами создается впечатление, что ты летишь по воздуху. На поворот руля снегоход реагирует как-то замедленно, а на неровной дороге руль просто-напросто выбивает из рук. Так что возможности мотора - это одно, а управляемость - совсем другое, и здесь они находятся в явном противоречии. Это все равно что в американский лимузин засунуть мотор от гоночной “формулы”.

Вывод один. “Arctic Cat Pantera 800” за $12.651 - машина, предназначенная для любителей промчаться “под двести” по прямой в пустынных полях. Тем же, кто хочет ездить на таких “суперсанях” и по лесным дорогам, а также по пересеченной местности, придется или возить лишние “лошадки” впустую, или приобретать за $10.768 модель “Pantera 580”, отличающуюся лишь мотором. 580-кубо- вая инжекторная “двойка” последней развивает 91 л.с. и идеально соответствует возможностям сверхкомфортабельно- го шасси, рассчитанного на неагрессивное вождение.

Привыкнув к размерам “супертуриста”, другую модель фирмы, “ZR 600EFI” за $10.956, я поначалу воспринял несерьезно. Этакий симпатичный лягушонок, окрашенный в ярко-зеленый цвет. Да и характеристика его, прочитанная мною в рекламном проспекте, особо не впечатлила: все же 105 сил 600-кубовой инжекторной “двойки” - это не 150, развиваемые “Пантерой”. Но присмотревшись, я понял, что этот малыш не так уж и прост. Об этом свидетельствовали внушительные проемы между капотом и рычагами подвески, намекавшие на большой ход последней. Да и тройную (!) блок-фару тоже не отнесешь к оснащению простых и тихоходных моделей.


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