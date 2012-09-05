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Арабский вариант
5 Мая 2020
Теги: авто

Ford в этом году затмит всех если не победами, то собственным бюджетом. Еще одним серьезным спонсором англичан стала... Абу-Даби, столица Объединенных Арабских Эмиратов! Де-факто команда получила государственную поддержку одной из богатейших стран Востока и со следующего года станет называться BP Ford Aou Dhabi World Rally Team.

 Контракт подписан до 2011 года, а логотипы Abu Dhabi появятся на заводских Фокусах уже начиная с августовского Neste Rally Finland. Кроме того, на четырех гонках чемпионата — в Финляндии, Германии, Испании и Ирландии — третьим номером «первой сборной Форда станет араб Халед Аль-Кассими.

В планах шейхов из ОАЭ — превратить страну в автоспортивный центр Ближнего Востока. Здесь уже проводятся ралли-рейд UAE Desert Challenge и марафонская кольцевая гонка 24 часа Дубай. В 2009 году Абу-Даби должен принять у себя и этап Формулы-1. Есть в планах шейхов и проведение гонки WRC, а сотрудничество с командой Ford может стать первым шагом к достижению этой цели.



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