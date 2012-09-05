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Аптечка стала лучше
25 Февраля 2019
Теги: авто

- Прежде всего, аптечка должна быть укомплектована в соответствии с перечнем, который утвержден приказом №325 Министерства здравоохранения. По сравнению со старым он значительно расширен: в наборах появились современные эффективные перевязочные материалы и даже средства для проведения искусственного дыхания. В него также включены противошоковые препараты и лекарства для дезинтоксикации при пищевых отравлениях. Список препаратов должен присутствовать в каждом наборе. Разумеется, наличие медицинского сертификата соответствия, на котором должна стоять “живая” печать фирмы-продавца - обязательно.

- Тот факт, что оснащенность аптечки стала лучше, сомнений не вызывает. Другой вопрос: как ею пользоваться. Многие автомобилисты даже не представляют, каким образом следует применять, например, гипертермический пакет. Тот же самый “кровеостанавливающий жгут с дозированной компрессией” - как его накладывать? Без этих знаний вряд ли можно говорить о какой-то квалифицированной помощи пострадавшему в аварии...

- Что поделаешь - у нас обучение даже простейшим приемам оказания первой помощи в автошколах не предусмотрено. Но все в ваших руках. Я рекомендую поступать следующим образом: купили аптечку - вскройте ее, проверьте комплектность и не поленитесь прочитать инструкцию. С перевязочными средствами и другими новинками, например, со жгутом или с устройством для искусственного дыхания можно даже потренироваться. Поверьте, даже такой мало-мальский опыт в дальнейшем может оказаться просто бесценным.

- Что бы вы еще посоветовали автомобилистам, которые будут покупать аптечки нового образца?

- Несколько слов по поводу ее содержания. Многие водители хранят аптечку на задней полке, где она зачастую под действием солнечных лучей сильно нагревается. Предпочтительнее держать ее в бардачке, в крайнем случае - в багажнике. Приобретая аптечку, не будет лишним пополнить ее маленьким пластмассовым стаканчиком - для приема лекарств.


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