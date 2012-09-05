В аппаратуру сигнализации входят фонари контрольных ламп, реле сигнала, звуковой сигнал, включатели сигнала, сигнализаторы колосового и зернового шнеков, соломотряса, заполнения бункера, копнителя, стояночного тормоза и коробки передач.

На щитке приборов смонтированы: фонарь контрольной лампы красный с надписью «тормоз» сигнализатора стояночного тормоза; фонарь контрольной лампы красный с надписью «копнит.» сигнализатора копнителя; фонарь контрольной лампы зеленый с вертикальной надписью «бункер» сигнализатора заполнения бункера; фонарь контрольной лампы красный с вертикальной надписью «шнеки солом.» сигнализатора зернового и колосового шнеков и соломотряса; фонарь контрольной лампы зеленый с надписью «масса» сигнализации включения питания от аккумуляторной батареи; два выключателя и для отключения звукового сигнала при срабатывании сигнализатора зернового шнека, колосового шнека или соломотряса и сигнализатора бункера ; кнопочный включатель с надписью «сигнал» для подачи звукового сигнала.

Сигнализаторы шнеков установлены на зерновом и колосовом шнеках и включаются при пробуксовке предохранительных муфт.

Сигнализатор заполнения бункера помещен на кронштейне под крышей бункера; при заполнении последнего зерно нажимает на мембрану, которая замыкает контакты.

Сигнализатор соломотряса смонтирован на крыше молотилки под колпаком и представляет собой клапан, подвешенный на оси. При забивании соломотряса массой клапан поднимается к крыше, рычаг поворачивается вокруг своей оси, освобождает кнопку, и включатель срабатывает.