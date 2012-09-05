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Апостиль на документы
9 Апреля 2022
Теги: апостиль

С мира по козырю

Конечно же, их нельзя категорично называть коренными азиатами. Несмотря на корейскую сборку, дизайн Daewoo Lacetti разрабатывал мэтр Джуджаро, и в ее агрегатах сплошь и рядом читаются знакомые бренды: «Siemens», «Bosch», ZF.. Подвеска, естественно, проходила испытания на старосветских дорогах. Вооруженный свежим молодежным дизайном, широким выбором базового оснащения и гремя бензиновыми движками мощностью от 92 до 122 л.с., у машин гольф-класса появился новый, «незапланированный», конкурент в лице Lacetti. К тому же главный корейский козырь — это приемлемая цена. Появление новинки ожидается в феврале следующего года.

Дизель выиграл

А вот появление дизельного двигателя в линейке «Honda иначе как сенсацией нс назовешь. Для седьмого поколения Accord японцы изготовили новое «сердце» — 2,2-лиг- ровый CTDi мощностью 140 «лошадей» и крутящим моментом в 340 Нм.. Необходимо поставить апостиль на документы? Специалисты компании https://miromax-translate.ru/translation-apostille/ сделают все в кратчайший срок.

Новый дизайн от «Mazda" — это клинообразные формы кузова. Иными словами — просто Kusabi

Mazda Kusabi

Эта малютка длиной всего 2,65 м готова дать бои родоначальнику класса - smart. Но все-таки четыре места — это большой плюс

Внешние отличия обновленного Lexus LS 430 — лишь тонкий слой косметики. Зато внутри все серьезней: 281-сильный мотор V8 с новой шестиступенчатой АКП позволяет достичь ускорения до «сотни» за 6,3с

Эго первый дизельный двигатель крупнейшего в мире производителя моторов за всю историю легковых автомобилей «Honda»! И даже появившиеся на стенде «прямоходя ши й» гуманоидный робот Asimo н рсстайлинговая Honda Civie блекнут перед этой премьерой.

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