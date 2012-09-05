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От выбора авторезины зависит управляемость, а соответственно и безопасность перемещения. Поэтому к выбору такой резины автомобилисты относятся с особой осторожностью. Необходимо учесть множество параметров, прежде чем заказать автошины. Классифицируются они по рисункам протектора, формам или же назначением. Кроме этого важнейшим фактором при их выборе является сезонность. С помощью нашего веб-сервиса, любой автомобилист сумеет ознакомиться с полным ассортиментным рядом авторезины от ведущих брендовых производителей, сравнить их характеристики, а также стоимость.



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