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Антирадар
13 Февраля 2021
Теги: авто

В Швейцарии, Австрии, Франции и Польше строго запрещены антирадары. Тот, кто въехал в страну с таким прибором, даже не установленным или случайно взятым с собой, может считать что ему крупно не повезло. Он не только заплатит штраф, в Швейцарии, к примеру, составляющий 550 DM. Ваш прибор будет конфискован и уничтожен. Во Франции это стоит по меньшей мере 750 DM. И это, учитывая, что антирадары могут даже находиться в нерабочем состоянии.

Существуют однако неприятности, которые застигают Вас врасплох. Например в Австрии. Тот кто позвонит в полицию после аварии без человеческих жертв и повреждений, должен заплатить 55 DM. Особенно обидно, если это делает кто-то третий, в аварии не замешанный, кто просто дружелюбно позвонил в жандармерию. Тот, кого остановят на австрийском автобане без наклейки принадлежности стране, должен либо сразу заплатить 150 DM либо, при письменном оповещении, 450 DM.

Осторожно при въезде в восточно-ееропейские страны. Повсеместно подорожали дорожные нарушения. Иногда вам даже не дают квитанцию, что вызывает подозрения в том, что полицейский просто подрабатывает. Если вы станете ругаться или протестовать, это не даст вам ровным счетом ничего. Часто турист не имеет прав ехать дальше, а должен объясняться перед судьей. Потеря времени приносит разочарования, так как от этого все не станет дешевле. Те, кто знает все о предписания* в стране, куда он направляется на отдых, сбережет свои нервы и отпускные.


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