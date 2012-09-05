Компании WAXOYL AG на протяжении полувековых исследований удалось добиться уникальных результатов по созданию профессионального комплекса антикоррозионной обработки автотранспортных средств. Такой комплекс отличается особой эффективностью по борьбе с коррозией. Наш сервис-центр в качестве основных материалов для обеспечения антикоррозионной защиты использует WAXOYL–120-4 составы. Они помогают обрабатывать скрытые полости и внешний контур авто. Кроме этого мастера центра применяют WAXOYL HARDWAX, который рассчитан для защиты от коррозионных процессов колесных арок или же днища.



Антикор, который применяется нашими специалистами, отличается своим качеством и эффективностью. Состав Waxoyl Hardwax имеет свои отличительные особенности. Он обладает повышенной прочностью и износостойкостью в сравнении с тем же покрытием марки Waxoyl Professional120-4. Связаны улучшенные свойства подобного состава с использованием производителем битумных компонентов. Благодаря этом даже при незначительном механическом воздействии данное покрытие не повреждается, надолго сохраняя свои защитные свойства и предотвращая развитие коррозионных процессов.



Ваксоил имеет толщину покрытия в диапазоне шестидесяти-восьмидесяти мкм, тогда как рекомендуемой толщиной обычных антикор-материалов считается полтораста-триста мкм. Кроме этого материал Ваксоил находится на лидирующих позициях по показателям испытаний существующих сегодня антикоррозионных составов. Благодаря минимальной толщине данного антикора сохраняется большая эластичность материала. При этом физические или же прочностные характеристики покрытия сохраняются полностью. На обработку автотранспортных средств таким материалом у наших мастеров уходит не более пяти-шести часов.



Любой автовладелец, обратившийся в наш сервис-центр за антикоррозионной обработкой собственного транспорта получает десятилетнюю гарантию с ежегодным сервис-контролем. Выполняется подобная обработка нашими высококвалифицированными специалистами поэтапно. Сначала снимаются установленные ранее локеров и выполняется мойка под показателем давления в 130 атм. Следующим этапом является наружная мойка. С использованием тепловентилятора выполняется принудительная сушка. Затем обрабатываются все скрытые полости колесных арок, днища или же внешнего контура. На финальной стадии устанавливаются локеры, защиты картера и брызговыки. Лакокрасочное покрытие или же стекла протираются, чтобы на них не оставались следы обработки.

