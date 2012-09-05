Начиная с 1999, основной деятельностью камнеобрабатывающей компании Антик является добыча с последующей обработкой натурального камня. Мы занимаемся реализацией оптовых партий гранита не только по нашей стране, но и по Белоруссии, Казахстану или же странам ближнего зарубежья. В Антик желающие могут заказать нужные объемы гранита вместе с услугой доставки. Также у нас вы сможете получить полный пакет сопроводительной документации. В подобный пакет входят заключения контролируемых органов, радиационные паспорта, а также сертификаты соответствия. Если вам нужен гранит непосредственно от производителя, который будет иметь высокое качество, тогда вы непременно должны пролистать сайт Антик Трейд, знакомясь при этом с полным перечнем продукции Антик. У нас имеется крупная сырьевая база, позволяющая удовлетворять запросы наиболее требовательных заказчиков. Ассортимент компании объединяет огромное разнообразие текстур или же цветовых схем. Необходимо также отметить, что стоимость данного материала в нашей компании гораздо ниже, чем в у других производителей.

Благодаря первоклассному обслуживанию, которое практикуется командой Антик, вы сможете получить бесплатно образец интересующей вас породы, а также воспользоваться рядом других преимуществ. Дополнительным преимуществом нашей компании является не только реализация гранита по невысокой стоимости, но еще и таких довольно востребованных пород, как базальт, лабрадорит или же габбро, которые добываются в лучших месторождениях страны. Мы предлагаем услуги не только обычным потребителям, но и мелким или же крупным компаниям, интересующимся оптовыми партиями. Такие компании смогут воспользоваться у нас еще более выгодными условиями сотрудничества, в том числе дисконтными программами или же дополнительными скидками.

Наш онлайн-магазин предлагает желающим еще и изделия, выполненные из природных разновидностей камня. Такие изделия позволяют оформлять или же декорировать самые разные интерьеры. Они также используются для обустройства ландшафта, экстерьера, отделки фасадов или же строительства дорог. Благодаря наличию на нашем производстве высококачественного инновационного оборудования, наши мастера придают изделиям нужные формы, оформляя их великолепным декором. В качестве основных видов обработки ими используются методы тески, браширования, пескоструя, дробеструя, бачардирования, термообработки, шлифования или же полирования. Это позволяет нам выпускать разнообразные изделия, которые могут быть использованы для самых разных целей.

