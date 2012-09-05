Каждый автомобиль подвергается воздействию различных внешних факторов, среди которых особый вред покрытию наносит гравий. Именно поэтому кузов, также как и другие части машины нуждаются в качественной защите. Исходя из такой необходимости, Autoprotech предлагает автовладельцам разнообразные варианты оклейки кузова специальными антигравийными пленками. На официальном портале компании - www.autoprotech.ua/340-antigraviynye-plenki.html, любой посетитель сумеет подобрать для собственного авто максимально подходящую антигравийную пленку.

Команда профессионалов Autoprotech обладает огромнейшим опытом в сфере обслуживания, продажи или же установки защитной пленки. Здесь можно выбрать из фиксированных вариантов - Оптимальный, Средний и Базовый. Под пакетом Базовый подразумевается защита антигравийными пленками порогов и подручных зон авто. Средний подразумевает оклейку передней оптики, торцов дверей, а также полок заднего бампера. Что касается пакета Оптимальный, им предусмотрена защита передних крыльев, а также капота авто вместе с перечисленными выше зонами.

Для оклейки специалисты Autoprotech используют исключительно качественную пленку, которая поставляется непосредственно американскими производителями. Поэтому здесь всегда невысокие цены, позволяющие приобретать антигравийную пленку наиболее выгодно для автовладельцев. Autoprotech по праву считается признанным специалистом по защитным пленкам. Такие пленки являются полностью прозрачными, обеспечивающими прочную защиту авто. Производятся они на основе высокопрочного полиуретана, с показателем толщины в 215 микрон. Подобные покрытия защитят кузов от сколов, царапин или же прочих повреждений. Следует отметить, что со временем антигравийная пленка не мутнеет, не желтеет, а также не пропускает ультрафиолет. Эксплуатируются такие пленочные покрытия на протяжении долгого периода времени. Autoprotech www.autoprotech.ua предлагает своей клиентуре десятилетнюю гарантию не только на пленку, но и на установочные работы.

