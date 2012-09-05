Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Антигравийные пленки




Антигравийные пленки
25 Января 2017
Теги: авто

Каждый автомобиль подвергается воздействию различных внешних факторов, среди которых особый вред покрытию наносит гравий. Именно поэтому кузов, также как и другие части машины нуждаются в качественной защите. Исходя из такой необходимости, Autoprotech предлагает автовладельцам разнообразные варианты оклейки кузова специальными антигравийными пленками. На официальном портале компании - www.autoprotech.ua/340-antigraviynye-plenki.html, любой посетитель сумеет подобрать для собственного авто максимально подходящую антигравийную пленку. 

Команда профессионалов Autoprotech обладает огромнейшим опытом в сфере обслуживания, продажи или же установки защитной пленки. Здесь можно выбрать из фиксированных вариантов - Оптимальный, Средний и Базовый. Под пакетом Базовый подразумевается защита антигравийными пленками порогов и подручных зон авто. Средний подразумевает оклейку передней оптики, торцов дверей, а также полок заднего бампера. Что касается пакета Оптимальный, им предусмотрена защита передних крыльев, а также капота авто вместе с перечисленными выше зонами. 

Для оклейки специалисты Autoprotech используют исключительно качественную пленку, которая поставляется непосредственно американскими производителями. Поэтому здесь всегда невысокие цены, позволяющие приобретать антигравийную пленку наиболее выгодно для автовладельцев. Autoprotech по праву считается признанным специалистом по защитным пленкам. Такие пленки являются полностью прозрачными, обеспечивающими прочную защиту авто. Производятся они на основе высокопрочного полиуретана, с показателем толщины в 215 микрон. Подобные покрытия защитят кузов от сколов, царапин или же прочих повреждений. Следует отметить, что со временем антигравийная пленка не мутнеет, не желтеет, а также не пропускает ультрафиолет. Эксплуатируются такие пленочные покрытия на протяжении долгого периода времени. Autoprotech www.autoprotech.ua предлагает своей клиентуре десятилетнюю гарантию не только на пленку, но и на установочные работы.

.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
STORM - . (+23)
Geo Prism - . (+35)
Замена пикапу - . (+28)
Chevrolet. Пикап на завтра... - . (+33)
Geo - . (+31)
Mitsubishi Pajero - . (+76)
Замена резины - . (+64)
BMW 850 CSi — их ответ Штуттга... - . (+68)
Сигма Моторс - . (+79)
Плавность хода автомобиля... - . (+64)
Шестицилиндровый Volvo... - . (+42)
Комфорт в салоне - . (+64)
Автозапчасти Чери... - . (+98)
Чувствуется комфорт... - . (+63)
Черри Тигго FL - . (+134)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке