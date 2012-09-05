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Антигравийная пленка как надежная защита автомобиля
21 Февраля 2019
Теги: авто

Поклейка на авто антигравийной пленки выполняется для надежной защиты краски. Материал представляет собой прочную прозрачную пленку, которая плотно прилегает к кузовным частям и практически незаметна. Такая защита обезопасит от различных механических воздействий и химических средств. Антигравийные материалы могут существенно продлить срок службы автомобильного кузова и обезопасить от мелких дорожных неприятностей, камешков и химических средств в зимнее время.

Специалисты компании Затонируй.ру выполняют покрытие различных элементов кузова: передних и задних крыльев, зеркал, фар, бамперов, капота. Используется только высококачественный материал марок LLumar и 3М, который значительно продлевает безупречный внешний вид авто. Благодаря прозрачности материал подходит для автомобилей любого оттенка.


Какая защита обеспечивается антигравийным материалом

В материале имеется три слоя: полиуретановый с максимальной прочностью, акриловый клей, лайнер из особой бумаги, препятствующий высыханию клея. Материал не тускнеет со временем, он невосприимчив к использованию автомобильного воска и моющих средств.

Качественная антигравийная пленка, заказанная в компании https://zatonirui.ru/, обеспечивает следующую защиту автомобиля:

  • от физических повреждений, сколов краски, царапин после поездок по грунтовой дороге. Наилучшим образом проявляются свойства материала при поездках по грунтовым дорогам. Пленку следует наклеивать в первую очередь на капот и бампер, поскольку они наиболее подвержены повреждениям;
  • оптики и ПТФ. Материал марки 3М можно использовать для оклеивания фар, причем характеристики рассеивания света сохраняются;
  • лакокрасочного покрытия от выгорания. Под прозрачной пленкой краска не подвергается выцветанию под прямыми лучами солнца;
  • от дорожных реагентов и химических средств, которыми посыпаются дороги от обледенения.

Используемые компанией пленки известных производителей зарекомендовали себя как безупречное покрытие, обеспечивающее надежную защиту автомобиля. Заказчики могут проконсультироваться с профессионалами, чтобы подобрать оптимальный вариант пленки для конкретного автомобиля и определенных условий эксплуатации. Поклейка пленки станет отличным и доступным методом антигравийной защиты, который значительно продлевает эксплуатационный срок автомобиля.


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