АБС, но и состояние тормозных механизмов, что обеспечивает решение поставленной задачи и является техническим результатом рассматриваемого способа.

На основании всего изложенного можно сделать следующие выводы.

1. Антиблокировочные системы, являющиеся эффективным средством повышения активной безопасности при торможении автомобиля, на данный момент предусматривают в конструкции электронного блока управления программу самодиагностики, которая позволяет обнаруживать только неисправности электронных элементов и электрических цепей системы. Автоматическая диагностика механических устройств (тормозных механизмов и связанных с ними элементов) не предусмотрена. Это существенный недостаток, поскольку при непредвиденном отказе АБС и хотя бы одном плохо работающем тормозе устойчивость автомобиля при торможении будет потеряна.

2. Предлагаемый способ позволяет с помощью введенной в блок управления дополнительной опции контроля моментов начала сбрасывания давления в приводе тормозов при срабатывании АБС на основе методики постановки диагноза по методу последовательного анализа оценивать эффективность тормозных механизмов и связанных с ними элементов. Процедура диагностирования тормозов осуществляется автоматически в процессе эксплуатации автомобиля. При выявлении неисправного тормоза включается сигнальная лампочка, код колеса с неисправным тормозом может быть определен с помощью подключаемого к электронному блоку управления диагностического тестера.