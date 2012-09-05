На английской трассе, где техническое совершенстве машин традиционно являемся, пожалуй, главной составляющей успеха, команды очень четко выстроились по ранжиру на финише гонки. Помимо двух «больших игроков» - Ferrari и МакЛарена. На очки реально претендовали только две лучшие команды «второго эшелона» — BMW Sauber и Renault. Так, Роберт Кубина без особого напряжения сумел удержать четвертое место, доставшееся ему в наследство после стартовой накладки на Ferrari Фелипе Массы.

До финиша в Сильверстоуне не дотянули семь пилотов. Шестерых подвела техника, и лишь Скоп Спид убил свою STR в аварии. Столкновение вышло нелепейшим. На 30-м круге Спид и Алекс Вурц из Уильямса, осаждавшие Тойоту Ярно Трулли, обнаружили за спиной тогдашнего лидера гонки Фернандо Апонсо Пришлось отложить междусобойные разборки и пропускать McLaren как только Алонсо проехал вперед. Вурс решил под шумок атаковать Скопа в связке Vale/Club. Почему американец не предусмотрел такой засады сказать трудно: Но маневр Алекса застал его врасплох: Спид заметил Williams, лишь когда тот с ним поравнялся. Пытаться притормозить австрийца Скоп не мог чтобы не врезаться в зад МакЛарена. И Скотт не придумал ничего лучшего как резко «хлопнуть калиткой». Williams этот пинок благополучно пережил.

Так уж повелось в современной Формуле-1: гонщики, реально претендующие на победу, не рвутся рисковать, отдавая предпочтение тщательно продуманной стратегической борьбе. А геройствовать вынуждены те, кто по тем или иным причинам оказался в невыгодном положении. Как Фолило Масса о Сильворстоуне. Пилот Ferrari, завоевавший четвертую позицию в квалификации и имевший на сорту приличный запас топлива, твердо рассчитывал на подиум, а при удачном раскладе и за победу мог побороться. Но случайно заглушил двигатель — и стартовать ему пришлось с пит-леина. И уж тут Массе было не до осторожности. Наверное, у самого бразипьца все внутри кипело от злости за свою ошибку. Зато публику Месса ублажил по полной программе — он был едва ли не единственным пилотом в этой гонке, кто совершал один эффектный обгон за другим — на все лады и о самых разных мостах. Спасибо за шоу Фелипе!