Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Английская трасса




Английская трасса
4 Мая 2020
Теги: авто

На английской трассе, где техническое совершенстве машин традиционно являемся, пожалуй, главной составляющей успеха, команды очень четко выстроились по ранжиру на финише гонки. Помимо двух «больших игроков» - Ferrari и МакЛарена. На очки реально претендовали только две лучшие команды «второго эшелона» — BMW Sauber и Renault. Так, Роберт Кубина без особого напряжения сумел удержать четвертое место, доставшееся ему в наследство после стартовой накладки на Ferrari Фелипе Массы.

До финиша в Сильверстоуне не дотянули семь пилотов. Шестерых подвела техника, и лишь Скоп Спид убил свою STR в аварии. Столкновение вышло нелепейшим. На 30-м круге Спид и Алекс Вурц из Уильямса, осаждавшие Тойоту Ярно Трулли, обнаружили за спиной тогдашнего лидера гонки Фернандо Апонсо Пришлось отложить междусобойные разборки и пропускать McLaren как только Алонсо проехал вперед. Вурс решил под шумок атаковать Скопа в связке Vale/Club. Почему американец не предусмотрел такой засады сказать трудно: Но маневр Алекса застал его врасплох: Спид заметил Williams, лишь когда тот с ним поравнялся. Пытаться притормозить австрийца Скоп не мог чтобы не врезаться в зад МакЛарена. И Скотт не придумал ничего лучшего как резко «хлопнуть калиткой». Williams этот пинок благополучно пережил.

Так уж повелось в современной Формуле-1: гонщики, реально претендующие на победу, не рвутся рисковать, отдавая предпочтение тщательно продуманной стратегической борьбе. А геройствовать вынуждены те, кто по тем или иным причинам оказался в невыгодном положении. Как Фолило Масса о Сильворстоуне. Пилот Ferrari, завоевавший четвертую позицию в квалификации и имевший на сорту приличный запас топлива, твердо рассчитывал на подиум, а при удачном раскладе и за победу мог побороться. Но случайно заглушил двигатель — и стартовать ему пришлось с пит-леина. И уж тут Массе было не до осторожности. Наверное, у самого бразипьца все внутри кипело от злости за свою ошибку. Зато публику Месса ублажил по полной программе — он был едва ли не единственным пилотом в этой гонке, кто совершал один эффектный обгон за другим — на все лады и о самых разных мостах. Спасибо за шоу Фелипе!


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Арабский вариант... - . (+11)
В правильном направлении... - . (+53)
Особенности трансмиссии Газели... - . (+57)
Неудобный партнер... - . (+91)
Евросерия Ф-3: флегматик проти... - . (+83)
Магазин мотозапчастей Automoto... - . (+95)
Команда Renault F1 - . (+91)
Работа в команде - . (+107)
Автомобильные двигатели ЗМЗ-71... - . (+89)
Автомобильный двигатель ЗМЗ-14... - . (+94)
Ремонт и продажа авто турбин... - . (+112)
Сократите транспортные расходы... - . (+110)
Автономная газификация поселко... - . (+120)
Как сделать покраску дисков ав... - . (+127)
Карбюратор к-126в - . (+113)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке