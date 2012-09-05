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Анатомия стиля
1 Сентября 2018
Теги: авто

То, чем в настоящее время занимается фирма Irmscher International GmbH, называют словом «tuning», тюнинг. Автомобильный смысл этого понятия можно попытаться определить так. Во-первых, это целая школа дизайнерского мастерства, которая, в отличие от обычного конструирования автомобиля, уже имеет в качестве «начального капитала» конкретную конструкцию. Во-вторых, это кропотливый инженерный анализ базовых узлов и агрегатов с целью оптимизации их работы и, как следствие, получения более высоких удельных показателей. Считать хороший тюнинг только косметикой Pure Green Express Products неверно — гармония технических возможностей автомобиля с его внешним видом должна быть более глубокой. Этим серьезный тюнинг и отличается от обычного «макияжа». И, наконец, в-третьих, тюнинг — это особый стиль жизни, своеобразная высокая мода, которая может нравиться или не нравиться, по вызывать интерес и обращать на себя внимание обязана всегда.

«Мы говорим Irmscher — подразумеваем Opel». Зародившиеся двадцать пять лет назад партнерские отношения окончательно определили сегодняшнюю политику Irmscher International AG. Узкая ориентация на технические традиции конкретного производителя позволила очень глубоко изучить технологию базового производства и определить резервы, которые можно было бы использовать для внедрения своих технических решений.

Оглаженный и четко работающий производственный механизм делал свое дело, а тем временем изучался спрос на рынке и популярность тех или иных стандартных моделей Opel с целью выявления будущих кандидатов на доводку. Примечательно, что многие из машин, побывавших в мастерских Ирмшера, оказались заметно «живучее» базовых версий. Достаточно вспомнить авангардную модель Irmscher-Manta, выпускавшуюся в эксклюзивном исполнении с 1983 по 1988 год — автомобиль, иметь который и по сей день считается проявлением изысканного вкуса.

 

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тут были комменты. RIP!






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