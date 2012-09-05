Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Анализ статистики ДТП




Анализ статистики ДТП
15 Апреля 2017
Теги: авто

Анализ статистики ДТП свидетельствует о том, что для формирования устойчивых навыков регулирования движения автомобиля необходим накат не менее 35...40 тыс. км. За этот период водитель выполняет от 100 до 160 тыс. торможений. Сократить величину необходимого наката можно путем интенсификации обучения на начальной стадии и достижения такого уровня понимания, который позволит анализировать свои ошибки и успехи и тем самым ускорит накопление опыта при самостоятельной езде.

В завершение следует выполнить торможения, в которых водитель сам выбирает момент его начала, чтобы остановиться в заданном месте. Такая подготовка позволит чувствовать себя увереннее при выезде на дороги общего пользования и будет способствовать повышению уровня мастерства с накоплением опыта управления автомобилем.

Поворот. Умение оптимальным образом проходить повороты, без сомнения, является одним из важных слагаемых мастерства водителя. Во всех без исключения публикациях при описании того, как правильно выполнить этот маневр, рассматривается только одна ситуация — движение на повороте с максимальной (или близкой к ней) средней скоростью. Данная задача обычно стоит перед участником автомобильных гонок. На дорогах общего пользования водитель решает другую задачу. Чтобы лучше понять, в чем различие задач гонщика и водителя и в чем их задачи совпадают, рассмотрим изменение средней скорости прохождения поворота Уср при постепенном увеличении скорости автомобиля Увх на входе в него.


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Комбинированное торможение... - . (+33)
При движении с постоянной скор... - . (+38)
Регулирование скорости... - . (+60)
Пластина через крышку... - . (+68)
Бортовой тормоз - . (+68)
Японочка - . (+67)
Кабина - . (+40)
Въезд в узкий проезд... - . (+99)
Рекомендации по применению эко... - . (+96)
Бизнес на локальной покраске а... - . (+154)
Колонка стояночного тормоза... - . (+147)
Абсолют Страхование... - . (+143)
Автомобильные приборы... - . (+144)
Бортовой редуктор... - . (+151)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке