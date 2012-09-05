Анализ статистики ДТП свидетельствует о том, что для формирования устойчивых навыков регулирования движения автомобиля необходим накат не менее 35...40 тыс. км. За этот период водитель выполняет от 100 до 160 тыс. торможений. Сократить величину необходимого наката можно путем интенсификации обучения на начальной стадии и достижения такого уровня понимания, который позволит анализировать свои ошибки и успехи и тем самым ускорит накопление опыта при самостоятельной езде.

В завершение следует выполнить торможения, в которых водитель сам выбирает момент его начала, чтобы остановиться в заданном месте. Такая подготовка позволит чувствовать себя увереннее при выезде на дороги общего пользования и будет способствовать повышению уровня мастерства с накоплением опыта управления автомобилем.