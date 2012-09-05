Анализ статистики ДТП свидетельствует о том, что для формирования устойчивых навыков регулирования движения автомобиля необходим накат не менее 35...40 тыс. км. За этот период водитель выполняет от 100 до 160 тыс. торможений. Сократить величину необходимого наката можно путем интенсификации обучения на начальной стадии и достижения такого уровня понимания, который позволит анализировать свои ошибки и успехи и тем самым ускорит накопление опыта при самостоятельной езде.
В завершение следует выполнить торможения, в которых водитель сам выбирает момент его начала, чтобы остановиться в заданном месте. Такая подготовка позволит чувствовать себя увереннее при выезде на дороги общего пользования и будет способствовать повышению уровня мастерства с накоплением опыта управления автомобилем.
Поворот. Умение оптимальным образом проходить повороты, без сомнения, является одним из важных слагаемых мастерства водителя. Во всех без исключения публикациях при описании того, как правильно выполнить этот маневр, рассматривается только одна ситуация — движение на повороте с максимальной (или близкой к ней) средней скоростью. Данная задача обычно стоит перед участником автомобильных гонок. На дорогах общего пользования водитель решает другую задачу. Чтобы лучше понять, в чем различие задач гонщика и водителя и в чем их задачи совпадают, рассмотрим изменение средней скорости прохождения поворота Уср при постепенном увеличении скорости автомобиля Увх на входе в него.