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Анализ потребительских предпочтений
17 Августа 2018
Теги: авто

В настоящее время доля импортных комплектующих в себестоимости автомобилей АО "Москвич" составляет около 50%, и увеличение их стоимости в три раза делает производство автомобилей неконкурентоспособным по отношению к другим машинам этого же класса. Как будут развиваться события на автомобильном рынке, пока трудно сказать, но, по мнению специалистов, кризис, довольно сильно ударивший по российскому бизнесу, не повлечет за собой его полного уничтожения.

Цены на запасные части и на работу на фирменных центрах должны несколько снизиться - там, по мнению специалистов, есть значительные резервы снижения цен. Должны несколько снизиться цены на иномарки, особенно на подержанные, поскольку значительная часть спроса на автомобили переместится на отечественные марки. Скорее всего, рублевые Цены на отечественные автомобили летом 1999 года поднимутся процентов на 20.

Желание иметь хороший автомобиль и возможность реализации своей мечты, появившаяся у простого российского обывателя в последние годы, поможет россиянам преодолеть возникшие трудности, оживить автомобильный рынок России.

В целях исследования потребительских предпочтений российских автолюбителей журнал "За рулем", наш старейший автомобильный журнал, провел среди читателей журнала анкетный опрос на тему "Каким должен быть автомобиль Вашей мечты?" Тема опроса оказалась близка читателям журнала - на эту анкету пришло более 50 тыс. ответов от автомобилистов со всех концов России. Обобщив эти ответы, редакция получила шкалу предпочтений по целому ряду технических параметров автомобиля



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тут были комменты. RIP!






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