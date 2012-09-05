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Анализ дорожно-транспортных ситуаций и определение безопасных режимов движения автомобиля
30 Марта 2017
Теги: авто

Рассмотренное ранее понятие опасного пространства является удобным инструментом, позволяющим сформулировать простые правила анализа ДТС:

• ширина опасного пространства не должна превышать ширину полосы движения;

• опасное пространство должно быть меньше расстояния видимости дороги;

• радиус кривизны опасного пространства должен соответствовать радиусу поворота дороги;

• в опасном пространстве не должны оказываться находящиеся на дороге препятствия;

• опасные пространства движущихся объектов не должны пересекаться.

Ширина и длина опасного пространства определяются скоростью автомобиля, кривизна — его поперечным ускорением. Задачей водителя является такое регулирование размеров и формы опасного пространства путем изменения скорости, дистанции интервала и кривизны траектории, чтобы в любой ситуации выполнялись рассмотренные выше условия. В этом случае ДТП не произойдет. Его возникновение есть результат ошибки водителя в выборе регулируемых им параметров. Анализ статистики ДТП показывает, что имеются типичные ДТС, в которых число ДТП увеличивается. Изучение таких ситуаций позволяет на опыте чужих ошибок корректировать свое поведение в аналогичных ДТС.


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