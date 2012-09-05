Первые амортизаторы на автомобилях были фрикционного типа и работали всухую. Такой амортизатор состоит из двух наборов металлических дисков, которые стянуты вместе при помощи крестообразной плоской металлической пружины и болта, проходящего через отверстия в дисках. Диски одного набора перемежаются с дисками другого набора. Каждый из наборов дисков снабжён радиально направленным рычагом, и один из рычагов соединён с осью, а другой — с рамой автомобиля. При работе рессоры происходит относительное движение между наборами дисков и трение, которое амортизирует колебание шасси. При таких фрикционных пружинных амортизаторах сила амортизации постоянна, не зависит от скорости движения, амплитуды колебания и одинаково эффективна как при сжатии, так и при отдаче рессор. Когда сила амортизации действует как при сжатии, так и при отдаче, она амортизирует колебание более быстро, но, с другой стороны, сила амортизации, действующая при сходе сжатия рессор, увеличивает жёсткость последних и передаёт дорожные толчки от осей к раме автомобиля. Нужна замена гофры глушителя? Загляните в специализированный автосервис http://vash-glushitel.ru/zamena-gofry-glushitelya. Профессиональные специалисты выполнят работу максимально быстро и качественно.

Фрикционные пружинные амортизаторы почти повсеместно заменены теперь гидравлическими. Гидравлический амортизатор состоит из одного или нескольких цилиндров с поршнями, движущимися в осевом направлении, или из камеры в форме цилиндрического сегмента, в которой в угловом направлении перемещается крыльчатка. Цилиндры или камера наполнены амортизаторной жидкостью. Движение поршней или крыльчатки продавливает эту жидкость через калиброванное отверстие, что создаёт сопротивление на поршне или крыльчатке, которое обеспечивает амортизирующую силу. В этом случае работа, поглощаемая амортизатором, также превращается в тепло.

Существуют гидравлические амортизаторы ординарного и двойного действия; в первом случае амортизирующая сила действует только при ходе отдачи (отбоя) рессоры, а во втором случае действует как при ходе сжатия, так и при отдаче. Гидравлические амортизаторы делятся, кроме того, на амортизаторы прямого действия и рычажные. При амортизаторе прямого действия его цилиндр шарнирно сочленён с осью или рычагом подвески, а штанга поршня сочленена аналогичным способом с рамой шасси. В настоящее время эти сочленения выполняются всегда при помощи резиновых втулок. В амортизаторе рычажного типа деталь, приводящая жидкость в движение (поршень или крыльчатка), откована за одно целое с валом или укреплена на нём, а на конце вала имеется рычаг, соединённый с осью или рычагом независимой подвески, в то время как корпус амортизатора укреплён на раме. В амортизаторе ординарного действия поршень не прикрепляется к кулачку вала. Во время хода отбоя поршень вдвигается в цилиндр при помощи кривошипа на валу и продавливает жидкость через калиброванное отверстие или клапан. При следующем ходе сжатия поршень возвращается на своё место при помощи винтовой пружины.