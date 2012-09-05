Автомобильный салон в Амстердаме продемонстрировал повышение интереса европейцев к пикапам в американском стиле, т.е. оригинальным конструкциям, сочетающим в себе повышенную грузоподъемность, комфортабельность и высокие динамические качества. Симптоматично, что активность в этом секторе рынка проявил Ford, предложив свой малогабаритный пикап Ranger как в заднеприводном, так и в полноприводном вариантах.

Выпущенная европейская версия пикапа предлагается с 4-цилиндровым турбодизелем, развивающим мощность 109 л.с. при 3500 об/мин при рабочем объеме 2,5,титра. На полноприводных моделях 2000 года вместо механических ступичных муфт, требующих вмешательства водителя, применены автоматические с вакуумным приводом. Колесная база составляет 3.0 м. Грузоподъемность автомобиля - 700 кг. Внедорожники предлагают как с удлиненной четырехместной двухдверной кабиной Super Cab, так и с четырехдверной Double Cab.

Близкие по конструкции пикапы были показаны фирмами Mazda, Toyota, Nissan, причем последний продемонстрировал модель Double Cab 4 WD с закрытым кузовом-фургоном и увеличенной высотой кабины.