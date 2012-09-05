Microsoft Outlook — один из самых популярных инструментов для работы с электронной почтой и календарем. Однако существует достойный аналог outlook, который предоставляет похожие функции, иногда даже бесплатно или с дополнительными возможностями. Рассмотрим несколько таких вариантов.

1. Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird — бесплатный клиент для электронной почты с открытым исходным кодом. Он поддерживает:

Несколько учетных записей электронной почты;

Интеграцию с календарями (через дополнение Lightning);

Широкие возможности настройки и расширения за счет плагинов;

Высокий уровень защиты и конфиденциальности.

Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и безопасное приложение без лишних затрат.

2. eM Client

eM Client — мощный инструмент для управления электронной почтой и календарем. Среди ключевых функций:

Поддержка всех популярных почтовых сервисов (Gmail, Outlook.com, Exchange и других);

Календарь, контакты и задачи;

Интеграция с мессенджерами, такими как Google Chat;

Удобный и интуитивно понятный интерфейс.

Базовая версия доступна бесплатно, но для бизнеса потребуется платная лицензия.

3. Zimbra Desktop

Zimbra Desktop — бесплатный почтовый клиент, который ориентирован на корпоративных пользователей. Основные возможности включают:

Поддержку как локальных, так и облачных почтовых сервисов;

Интеграцию с календарем и контактами;

Возможность работы в офлайн-режиме;

Удобный веб-интерфейс.

Zimbra отлично подходит для тех, кто работает с большими объемами корпоративной переписки.

4. Mailbird

Mailbird — современный почтовый клиент для Windows, который предлагает множество интеграций, включая:

Поддержку популярных приложений (Slack, WhatsApp, Google Drive и других);

Настраиваемый интерфейс;

Быстрый поиск по письмам и контактам.

Mailbird доступен в двух версиях — бесплатной и платной (с расширенным функционалом).

5. Proton Mail

Proton Mail — почтовый клиент с упором на конфиденциальность. Особенности:

Сквозное шифрование сообщений;

Бесплатный тарифный план с базовыми возможностями;

Простота использования;

Подходит для тех, кто ценит приватность и безопасность переписки.

6. Evolution (Linux)

Evolution — это почтовый клиент для Linux, который напоминает Outlook по внешнему виду и функциональности. Он предлагает:

Интеграцию с Exchange;

Управление календарем и контактами;

Простоту настройки и стабильность работы.

Это один из лучших вариантов для пользователей Linux.

Альтернативы Outlook способны удовлетворить самые разные потребности: от работы в корпоративной среде до персонального использования. Выбор зависит от ваших требований к функциональности, удобству интерфейса и степени защищенности данных.