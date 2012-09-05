Microsoft Outlook — один из самых популярных инструментов для работы с электронной почтой и календарем. Однако существует достойный аналог outlook, который предоставляет похожие функции, иногда даже бесплатно или с дополнительными возможностями. Рассмотрим несколько таких вариантов.
1. Mozilla Thunderbird
Mozilla Thunderbird — бесплатный клиент для электронной почты с открытым исходным кодом. Он поддерживает:
- Несколько учетных записей электронной почты;
- Интеграцию с календарями (через дополнение Lightning);
- Широкие возможности настройки и расширения за счет плагинов;
- Высокий уровень защиты и конфиденциальности.
Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и безопасное приложение без лишних затрат.
2. eM Client
eM Client — мощный инструмент для управления электронной почтой и календарем. Среди ключевых функций:
- Поддержка всех популярных почтовых сервисов (Gmail, Outlook.com, Exchange и других);
- Календарь, контакты и задачи;
- Интеграция с мессенджерами, такими как Google Chat;
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс.
Базовая версия доступна бесплатно, но для бизнеса потребуется платная лицензия.
3. Zimbra Desktop
Zimbra Desktop — бесплатный почтовый клиент, который ориентирован на корпоративных пользователей. Основные возможности включают:
- Поддержку как локальных, так и облачных почтовых сервисов;
- Интеграцию с календарем и контактами;
- Возможность работы в офлайн-режиме;
- Удобный веб-интерфейс.
Zimbra отлично подходит для тех, кто работает с большими объемами корпоративной переписки.
4. Mailbird
Mailbird — современный почтовый клиент для Windows, который предлагает множество интеграций, включая:
- Поддержку популярных приложений (Slack, WhatsApp, Google Drive и других);
- Настраиваемый интерфейс;
- Быстрый поиск по письмам и контактам.
Mailbird доступен в двух версиях — бесплатной и платной (с расширенным функционалом).
5. Proton Mail
Proton Mail — почтовый клиент с упором на конфиденциальность. Особенности:
- Сквозное шифрование сообщений;
- Бесплатный тарифный план с базовыми возможностями;
- Простота использования;
- Подходит для тех, кто ценит приватность и безопасность переписки.
6. Evolution (Linux)
Evolution — это почтовый клиент для Linux, который напоминает Outlook по внешнему виду и функциональности. Он предлагает:
- Интеграцию с Exchange;
- Управление календарем и контактами;
- Простоту настройки и стабильность работы.
Это один из лучших вариантов для пользователей Linux.