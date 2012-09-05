Можно считать, что аллейные насаждения целесообразны лишь в некоторых специфических случаях проложения трассы — на откосах высоких насыпей в долинах рек и на затапливаемых участках, в районах искусственного орошения, мелиорации или развития полезащитных насаждений, где существующий ландшафт уже включает в себя ряды насаждений или перечерчен четкими геометрически правильными линиями каналов. Аллейные насаждения также наиболее подходящие на пригородных участках, где по мере приближения к городу они могут переходить в бульвары, а также на подъездах к расположенным около дороги памятным местам. В последнем случае аллеи, отделяя дорогу от окружающей местности, сосредоточивают внимание на цели поездки, а при соответствующем сочетании высокорослых деревьев с темной листвой или хвоей создают настроение торжественности.

Наоборот, при подъезде к зонам отдыха и курортным местам переход от однообразных рядовых посадок к декоративным комбинированным будет способствовать эмоциональной подготовке к предстоящему отдыху — чувству покоя и общения с природой.

В этих случаях идея композиции насаждений особенно удачно может быть выражена словами Д. Саймондса о том, что проектировать нужно не место, не пространство и не предметы, а эмоции. Для того, чтобы иметь силу, форма должна принимать свое очертание от запроектированного переживания. Тогда под воздействие архитектурного объекта переживание будет возникать от вида и композиции сооружения и окружающего его ландшафта.