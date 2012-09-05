Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Альфа-Сервис Зубово - официальный дилер Hyundai




Альфа-Сервис Зубово - официальный дилер Hyundai
26 Мая 2019
Теги: авто

Если вы желаете приобрести новый Хендай Санта Фе 2019 или же любую модель этой известнейшей марки в Уфе, лучше всего обратиться к официальному дилеру южнокорейского бренда Алфа-Сервис Зубово. Любой автомобилист имеет право ездить на современном, надежном транспорте, который будет максимально безопасным на автомагистралях и создаст комфорт не только водителям, но и пассажирам. В Альфа-Сервис Зубово любой автомобилист может рассчитывать на квалифицированную помощь при выборе нового или же подержанного авто марки Hyundai.

Высококвалифицированные менеджеры компании внимательно выслушают ваши требования относительно к автотранспорту и подберут такую модификацию Хендай, которая будет полностью соответствовать вашим вкусам по уровню комфорта, бюджету или же безопасности. Стоимость каждого авто данной марки зависит от комплектации и модификации. На данный момент автосалон предлагает выбор обновленного модельного ряда текущего года. Здесь представлены на продажу надежные минивэны, динамичные кроссоверы, а также легковые авто с непревзойденным уровнем комфорта.

На официальном веб-ресурсе автосалона представлен удобный конфигуратор, который вы сможете использовать при выборе наиболее подходящей модели. Также hyundai официальный дилер предлагает устные консультационные услуги, которые можно получить по телефону. Профессиональные менеджеры компании помогут и в выборе подходящей комплектации. Кроме этого любой желающий сможет записаться на бесплатный тест-драйв и проверить комфорт или же динамику интересующей модели в деле. Большую выгоду принесет будущим автовладельцам возможность приобретения подходящей модификации Хендай в кредит. Если вы не имеете достаточных средств для покупки такого транспортного средства, можете воспользоваться кредитным пакетом, оплачивая задолженность по удобному для вас графику.

Любой владелец Хендай просто обязан поддерживать собственное авто в хорошем состоянии. Альфа-Сервис имеет собственный техцентр, в котором выполняется гарантийное или же послегарантийное обслуживание, детальная диагностика и даже кузовной ремонт Хендай. Здесь работают высококвалифицированные мастера, для которых неразрешимых задач просто не существует. В процессе работ они пользуются только качественными расходными материалами и оригинальными запчастями. Ремонт выполняется на новейшем оборудовании.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
"Люксембургские” автомобили... - . (+20)
Российские автозаводы: от кабр... - . (+28)
Автосалон Altera - . (+34)
Лексус-Ижевск - . (+33)
“Десятка” станет полноприводно... - . (+27)
“Куница” обнюхивает автомобиль... - . (+48)
Отличный результат для пятилет... - . (+65)
Поиски продолжаются... - . (+55)
НетГейм - основные преимуществ... - . (+66)
Герман “Куница”... - . (+77)
АвтоСпецТранс - . (+66)
Рабочие лошадки помогут вам ко... - . (+51)
Наливная парфюмерия... - . (+60)
Компания FIAT - . (+54)
Автомобильные ветровики... - . (+86)
Популярное на форуме
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 9 дней назад
Самуи (Путеводитель)... - 03:48, 9 Марта 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 17:05, 27 Января 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 14:58, 19 Января 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 01:38, 17 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 16:45, 3 Ноября 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке