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Альфа Форекс: обзор брокера
22 Марта 2018

Альфа-Форекс – довольно известный и популярный брокер в странах СНГ. Ориентирована брокерская компания также и на Европейские страны. Свои услуги брокер предоставляет клиентам-трейдерам через крупную компанию, расположенную на Кипре (ее деятельность началась в 1996 году). Альфа-Форекс славится своей надежностью, об этом свидетельствует ее положение в рейтинге (вот уже несколько лет этот брокер уверенно держится в топовых позициях). То, что этому посреднику можно доверять, подтверждают и отзывы клиентов брокера Альфа-Форекс.

Чем привлекает трейдеров эта брокерская компания:

  • безопасностью: защита компании по системе «Эксперт РА» указывается как А++, а деньги трейдеров бережет Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам;
  • хорошим показателем ликвидности: ее высокий уровень дает трейдерам возможность торговать любыми объемами – компания объединяет все сделки и выходит на рынок;
  • удобными платформами: торги идут на популярных MT4 и МТ5;
  • обилием торговых инструментов: трейдер может использовать в торговле более 150 валютных пар, а также торговать металлами, акциями, фьючерсными контрактами, индексами.
  • быстротой исполнения ордеров;
  • низким спредом;
  • беспроцентным вводом, а также выводом денежных средств через переводы и банковские карты, а также в банковских отделениях.

Примечательно, что на официальном сайте брокерской компании Альфа-Форекс есть полезная и удобная программа, созданная для конвертирования валют: обмен осуществляется круглосуточно по весьма выгодным курсам.

Простота регистрации – это ключевая особенность каждого надежного посредника между трейдером и валютным рынком. Альфа-Форекс – не исключение. Чтобы торговать с этим брокером, нужно всего лишь 3 маленьких шага:

  1. Зарегистрироваться и открыть счет;
  2. Пополнить торговый счет (если это не демо-версия);
  3. Установить торговую платформу.

Альфа-Форекс – это брокерская компания, которая лояльна как с профессиональными трейдерами, так и с новичками. Для профи и начинающих торговцев есть уйма бесплатных аналитических инструментов, а также советников. К тому же компания славится быстротой исполнения ордеров и подачи трейдерам котировок.

На сайте брокерской компании клиенты (и не только клиенты) могут отыскать множество экономических статей, новостей и ежедневных обзоров. Компания размещает комментарии рынка, прогнозы ведущих аналитиков. Также брокер устраивает вебинары, дает возможность подписаться на рассылки важной аналитической информации, предлагает трейдерам-новичкам углубленные курсы по аналитике и торговле на валютном рынке.

Большинство полезных учебников находятся в открытом доступе на сайте. Они размещены в электронном виде, поэтому воспользоваться информацией из книги может каждый зарегистрированный пользователь.

Брокерская компания также славится выгодной партнерской программой за привлечение клиентов. Так, у брокера нет ограничений, касательно максимальной суммы вознаграждения, равно как не ограничено ни количество сделок, ни привлеченных клиентов. Говоря проще, партнер Альфа-Форекс может привести, сколько угодно клиентов и сотрудничать с брокером столько, сколько захочет. С каждой операции привлеченного трейдера партнер получает процент.

Выгодные торговые условия, низкие комиссии, несколько типов счетов и огромное количество торговых инструментов – вот что привлекает трейдеров в Альфа-Форекс. Однако, справедливости ради, стоит заметить - подобные условия предлагают и остальные брокеры, - МОФТ. Проверить компании стало еще легче: откройте у него демо счет – это бесплатно.


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тут были комменты. RIP!






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