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Альфа-Дом
3 Октября 2018

Сегодня воротные конструкции как въездные, также и гаражные все чаще оснащаются автоматикой. Подобные системы максимально упрощают задачи по размещению авто в гаражах и их выезду. Благодаря современном интеллектуальному приводу гаражные ворота можно вовремя открывать/закрывать. Также владельцы смогут получить информацию о любых препятствиях или же полузакрытом состоянии полотна, избегая любую опасность повреждения не только авто, но и автолюбителя. Управляются автоматика на гаражные ворота как дистанционно. также через интернет, вне зависимости от вашего местонахождения.

Подобные автоматизированные системы управления создают для собственных дверных конструкций высококвалифицированные инженеры концерна Hormann, официальным дилером которого является Альфа-Дом. Постоянные разработки и совершенствование передовых технологических достижений позволяют бренду предлагать клиентуре уникальные системы привода для рулонных, откатных, распашных или же секционных ворот. А профессиональная команда Альфа-Дом занимаются установкой автоматики на любые перечисленные конструкции. Монтажные работы выполняются не только в процессе установки ворот, но и при эксплуатации, как дооснащение.

Альфа-Дом предлагает заказчикам и гарантийное обслуживание любой подобной системы управления. Стоимость предлагаемой нами автоматики Херманн зависит от выбранных заказчиком решений. А в процессе выбора всегда можно воспользоваться профессиональной консультацией наших высококвалифицированных специалистов. Существует несколько вариантов автоматических систем данного бренда. Например, ProMatic считается наиболее недорогим и простым вариантом, подходящим как для металлических, также и для древесных ворот, площадь которых не превосходит десяти квадратов.

В зонах с наиболее суровым климатом успешно используется автоматизированная система RotaMatic. Она оснащается специальным устройством обогрева. Портативным аккумулятором комплектуется ProMatic Akku, которая позволяет сохранить управление даже в случае отключения магистрального электропитания. Наиболее бюджетной автоматикой, рассчитанной для гаражных ворот небольших площадей, считается EcoLift. А наиболее скоростными считаются автоматизированные системы SupraMatic. Они рассчитаны для условий оживленного движений или же подъезда непосредственно к гаражам. Передовым решением Hormann является специальная радиосигнальная система, позволяющая не только управлять воротами, но еще и информировать владельца о состоянии ворот и всех действиях, выполняемых им.

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тут были комменты. RIP!






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