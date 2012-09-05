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Альфа-Банк: кредиты пенсионерам
11 Декабря 2018
Теги: кредиты

Когда речь заходит о кредитовании пенсионеров подавляющее большинство банковских или же микрокредитных организаций отказываются от предоставления подобной услуги. Некоторые из них страхуются от непредвиденных обстоятельств, которые могут появиться в результате осложнения здоровья пожилых людей. А некоторым не хочется рисковать по причине низкого уровня пенсионных выплат.

Исключением в этом отношении являются кредиты для пенсионеров в Альфа Банке. Это банковское учреждение предлагает данной категории населения разнообразные кредитные пакеты, подобрать которые можно прямо в онлайн-режиме, посредством официального веб-ресурса банка. Онлайн-кредитование является беспроигрышным вариантом для такой клиентуры. Любой пенсионер через веб-ресурс Альфа-Банка http://kredit-pensioneram.ru/ сможет получить необходимую сумму оперативно, без дополнительных платежей или же комиссионных.


Процедура кредитования

Чтобы воспользоваться кредитными предложениями Альфа-Банка от пенсионеров не потребуются объяснения по поводу целей, в решении которых они нуждаются. Также не придется бегать по банковским филиалам, собирать кипы документации и дожидаться ответа неделями. Для получения необходимого займа достаточно заполнение на веб-ресурсе банка онлайн-анкеты, указывая требуемую сумму и подходящий срок кредитования. Подача таких онлайн-заявок возможно в круглосуточном режиме. Следует особо отметить, что в Альфа-Банке процесс принятия решений по таким заявкам полностью автоматизирован. Отказ поступает лишь в случае допущения ошибок или же когда банковской организации требуется уточнение данных. В подобных случаях кредит-менеджер банка свяжется с потенциальным заемщиком, задавая ему уточняющие вопросы.


Преимущества Альфа-Банка

Следует особо отметить, что Альфа-Банк выдает кредиты даже тем пожилым пенсионерам, которые имеют определенную задолженность перед банками. Хотя одновременное оформление нескольких займов здесь невозможно. В случае неимения интернет-доступа, пенсионеры смогут воспользоваться услугами одного из филиалов банковской организации. Среди других преимуществ Альфа-Банка, необходимо выделить:

- оперативное принятие решений;
- моментальное отчисление средств;
- огромный процент одобрения;
- минимальный перечень документации;
- привлекательные проценты.

С помощью нашего портала пенсионеры с легкостью смогут подобрать подходящее кредитное предложение и воспользоваться им практически моментально.

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тут были комменты. RIP!






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