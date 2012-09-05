Когда речь заходит о кредитовании пенсионеров подавляющее большинство
банковских или же микрокредитных организаций отказываются от
предоставления подобной услуги. Некоторые из них страхуются от
непредвиденных обстоятельств, которые могут появиться в результате
осложнения здоровья пожилых людей. А некоторым не хочется рисковать по
причине низкого уровня пенсионных выплат.
Исключением в этом отношении являются кредиты для пенсионеров в Альфа Банке. Это банковское учреждение предлагает данной категории населения
разнообразные кредитные пакеты, подобрать которые можно прямо в
онлайн-режиме, посредством официального веб-ресурса банка.
Онлайн-кредитование является беспроигрышным вариантом для такой
клиентуры. Любой пенсионер через веб-ресурс Альфа-Банка
http://kredit-pensioneram.ru/ сможет получить необходимую сумму
оперативно, без дополнительных платежей или же комиссионных.
Процедура кредитования
Чтобы воспользоваться кредитными предложениями Альфа-Банка от
пенсионеров не потребуются объяснения по поводу целей, в решении которых
они нуждаются. Также не придется бегать по банковским филиалам,
собирать кипы документации и дожидаться ответа неделями. Для получения
необходимого займа достаточно заполнение на веб-ресурсе банка
онлайн-анкеты, указывая требуемую сумму и подходящий срок кредитования.
Подача таких онлайн-заявок возможно в круглосуточном режиме. Следует
особо отметить, что в Альфа-Банке процесс принятия решений по таким
заявкам полностью автоматизирован. Отказ поступает лишь в случае
допущения ошибок или же когда банковской организации требуется уточнение
данных. В подобных случаях кредит-менеджер банка свяжется с
потенциальным заемщиком, задавая ему уточняющие вопросы.
Преимущества Альфа-Банка
Следует особо отметить, что Альфа-Банк выдает кредиты даже тем пожилым
пенсионерам, которые имеют определенную задолженность перед банками.
Хотя одновременное оформление нескольких займов здесь невозможно. В
случае неимения интернет-доступа, пенсионеры смогут воспользоваться
услугами одного из филиалов банковской организации. Среди других
преимуществ Альфа-Банка, необходимо выделить:
- оперативное принятие решений;
- моментальное отчисление средств;
- огромный процент одобрения;
- минимальный перечень документации;
- привлекательные проценты.
С помощью нашего портала пенсионеры с легкостью смогут подобрать
подходящее кредитное предложение и воспользоваться им практически
моментально.