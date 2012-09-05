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Алэн Прост уходит непобежденным
25 Августа 2018
Теги: авто

Сезон 1993 года запомнится многим. Судите сами. Чемпионом мира стал гонщик, целый год до этого вообще не выходивший на старт соревнований. Однако именно его называли будущим чемпионом еще до начала чемпионата, и он сполна оправдал эти ожидания. Говорим мы, конечно, об Алэне Просте — французском пилоте, «профессоре» гоночных трасс, теперь уже четырехкратном чемпионе мира. С первого этапа — Большого Приза Южной Африки — не было быстрее и стремительнее машины, чем его Williams-Renault FW15C. Тринадцать раз подряд (!) выигрывал он квалификационные заезды, что является рекордом за один сезон. Немало на его счету и других достижений. Тем удивительней, что Прост лишь с середины сезона вышел в лидеры, а до этого вынужден был довольствоваться вторым местом, вслед за пилотом команды McLaren Айртоном Сенной.

О противостоянии двух выдающихся гонщиков сказано и написано уже много. Одно только их совместное присутствие на старте гарантирует острейшее внимание к гонке. Хотите улучшить динамику автомобиля? Попробуйте чип-тюнинг в Одессе https://adact2.ru/about/c/chip-tuning-odessa. Вы сразу почувствуете разницу.

Нынешний сезон не был исключением. Заранее обреченный на поражение, Айртон Сенна на менее резвой машине, чем у своего вечного соперника, умудрился тем не менее выиграть три гонки на старте сезона, против такого же количества побед у Проста. Было видно, что победы приходят к бразильцу не без помощи капризной госпожи удачи. Казалось, что так может продолжаться и дальше. Увы, противостоять естественному ходу событий невозможно, и — с седьмого этапа началось закономерное и уверенное восхождение Алэна Проста к верхней ступеньке пьедестала, где его ждала четвертая корона лучшего автогонщика планеты. Роль же главного соперника великого Проста неожиданно досталась товарищу Алэна по команде Williams- Renault, англичанину Дэмону Хиллу. Этот пилот, по сути, лишь первый сезон выступающий в Формуле-1, был известен в основном как сын двукратного чемпиона F1 Грэма Хилла. Но произошло непредвиденное — трижды подряд Хилл-младший получал Большие Призы и за два этапа до конца чемпионата вышел на вторую позицию. Он превратился в настоящего победителя — гонщика экстракласса, самого по себе, без всяких там упоминаний о родителе.

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тут были комменты. RIP!






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