Да, Алэн Прост, взяв лидерство в свои руки, никому не уступил его до финиша. Накручивая один самый быстрый круг за другим, француз дальше и дальше уходил от соперников, а когда на 40-м круге сошел Шумахер и Сенна сбавил темп, то Прост и вовсе получил полную свободу. В результате Алэн обошел на круг даже третьего призера, а от самого Айртона оторвался на целую минуту и двадцать секунд!

Что до схода Шумахера, то было так. На одном из поворотов юный германец попытался обойти Сенну по внутреннему радиусу. Бразилец жестко перекрыл дорогу, машины слегка коснулись колесами, но если McLaren спокойно помчался дальше, то Benetton вылетел на обочину, где и замер беспомощно. Не очень удачное выступление команды Benetton в первом старте сезона завершилось на 46-м круге, когда с трассы улетел новичок этой «конюшни» Риккардо Патрезе.

Среди других неудачников я бы назвал команды Lotus и Ferrari. Особенно жаль француза Жана Алези. Он долго шел четвертым, однако вынужден был сойти после поломки активной подвески в новом Ferrari F93A.