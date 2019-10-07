Акустические системы серии Мае Iron практически сразу после появления на украинском рынке привлекли к себе внимание поклонников качественного автозвука. В этом нет ничего удивительного — продукция немецкой компании Mac Audio, специализирующейся исключительно на выпуске автомобильных акустических систем, в мире известна давно, а в Европе уверенно входит в тройку лидеров по продажам. Одной из наиболее продаваемых линеек Мае Audio является серия Мае Iron (Iron в переводе с английского языка — «железо»).

Стальной блеск

Несмотря на название, которое явно перекликается со знаменитым направлением в музыке, а не со сталелитейной промышленностью, собственно железа в громкоговорителях Mac Iron не так уж и много. Фактически из стали выполнены только штампованные корзины диффузородержателя, да и те покрыты эффективным антирезонансным покрытием, в роли которого выступает специальная порошковая краска.

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Тем не менее, диффузоры Мае Iron отсвечивают характерным металлическим блеском, который по началу несколько сбивает с толку — фольга в качестве материала диффузора слишком уж нетрадиционное решение в акустике. Впрочем, после внимательного осмотра все становится на свои места — диффузор, как и положено, изготовлен из полипропилена... металлизированного титаном. Надо сказать, что металлический слой — это не украшение, а конкретное техническое решение, призванное решить определенную цель — повысить жесткость (в строго заданых пределах) излучателя и снизить нелинейные искажения. Кстати, одним из достоинств линейки Mac Iron специалисты считают как раз малые нелинейные искажения этих систем.

Благородным сероватым отливом могут похвастаться все восемь моделей серии Mac Iron. Линейка Мае Iron составлена из пары двухкомпонентных систем наиболее популярных типоразмеров: 165 мм и 130 мм. Коаксиальных динамиков побольше — шесть моделей с диаметром от 100 до 200 миллиметров, в том числе и два элипса 6x9 и 7x10 дюймов.