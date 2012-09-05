Актуатор турбины – важная деталь вашего автомобиля. Это простой способ увеличения мощности двигателя без изменения рабочего объема агрегата. Устанавливается он до турбины в выпускном коллекторе двигателя. Вестгейт (это второе название актуатора) отвечает за снижение давления при высоких оборотах мотора, спуская отработанные газы мимо турбинного колеса. Такой механизм работы защищает двигатель от перегрузок, повышая срок его эксплуатации и качество работы. Сам же турбонагреватель в этот момент получает больше воздуха, что дает ему возможность работать на максимальном разгоне. Автомобиль на высоких оборотах двигателя легко разгоняется до нужной скорости, обеспечивая своему владельцу комфортную езду. Выход актуатора из строя – серьезная проблема, требующая незамедлительного решения.





Кому лучше поручить регулировку актуатора турбины или замену весгейта в Новосибирске?

Установка детали – довольно сложный процесс, главной составляющей которого является профессиональная регулировка актуатора турбины. Поэтому замену вакуумного регулятора лучше доверить профессионалам компании «Турбоэксперт» в Новосибирске. Регулировка актуатора требует наличия специального оборудования. Пытаясь провести эту процедуру на глаз или руководствуясь показаниями манометра обычного насоса для колес, водитель рискует навредить и автомобилю, и себе. Экономия на оплате услуг сервисного центра в данном случае грозит еще большими расходами на устранение последствий неквалифицированного ремонта. На корректность работы актуатора оказывает влияние даже незначительный перекрут гайки, измеряющийся в долях миллиметра. Самостоятельная настройка легко может закончиться перегревом или перенаддувом турбины и большой потерей тяги.





Как происходит диагностика работы актуатора?

Чтобы установить возможность ремонта данной детали либо необходимость ее замены, специалисты сервисного центра проводят целый комплекс мероприятий по выявлению неисправностей и причин их возникновения. Для начала осуществляется контрольный заезд, во время которого особое внимание уделяется звукам, издающиеся мотором при сбросе и наборе газа.

Также прослушивается работа двигателя на различных оборотах. Наличие нехарактерных шумов на этом этапе позволяет предварительно определить причину нарушения в работе мотора. Далее проводится визуальный осмотр детали на предмет износа. Следующим шагом профессиональной диагностики является проверка актуатора с применением специального тестера. В арсенале сервисного центра также имеется стенд для проверки изменяемой геометрии и вакуумного регулятора. Использование широкого спектра методов определения неисправности позволяет провести качественную диагностику неисправности и произвести ремонт с наименьшими затратами времени и денег.





Ремонт и настройка актуатора турбины специалистами новосибирского Турбоэксперта

Чаще всего причиной выхода актуатора из строя становится поломка манжеты. На втором месте находятся неисправности маслосъемных колпачков. Такие случаи требуют замены вакуумного регулятора на новый. Сначала извлекается отслужившая свое манжета. После этого мастер обезжиривает все детали и наклеивает ее замену на корпус с двумя колпачками. Зазор между ними забивается литолом. Эта процедура обеспечивает детали вакуумное соединение и качественную смазку. Дальнейшая настройка, регулировка актуатора турбины проводится двумя способами. Первый подразумевает замену пружины на более жесткий или, наоборот, мягкий вариант. Второй заключается в регулировке резьбы на его конце.

Доверяя замену вестгейта профессионалам новосибирского Турбоэксперта, вы получите отличное качество работы двигателя и гарантию длительного срока его службы.



