Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Актуальные новости Казахстана




Актуальные новости Казахстана
25 Ноября 2020
Теги: Новости

Сегодня уровень развития информационных технологий и ресурсов превзошел все предыдущие эпохи. Связано это с интернетом и цифровыми технологиями. Однако это не означает, что общедоступная информация является объективной и достоверной. Очень много в сети информационных порталов, распространяющих фейковые новости и сплетни. В этом отношении электронное издание oqu.news значительно обошел конкурентов. Новостная лента на данном ресурсе создается профессиональными журналистами, которые руководствуются принципами объективности, честности и достоверности. Здесь вы всегда найдете свежие, актуальные, правдивые и полезные новости из Казахстана.

В период пандемии внимание зрителей приковано к ситуации с ковид-инфекцией. Согласно информации ОКУ Ньюз, в Казахстане меняется порядок регулирования стоимости антиковидных препаратов. Об этом было заявлено на селекторном заседании МВК, который провел премьер-министр РК. Заседание было посвящено о недопущении распространения Covid-19 на территории Казахстана. На данный момент рост числа заболевших коронавирусом отмечается фактически в каждом регионе РК. Акимату и Минздраву республики поручено обеспечение ретестирования лабораторных исследований на предмет наличия коронавирусной инфекции. Чтобы добиться максимальной прозрачности правительство приняло решение об интеграции единой информ-системы и лабораторий до первого декабря.

Кроме этого Минздраву поручено в течение недели изменить порядок по регулированию цен на препараты, используемые для лечения Ковид-19. Основной целью правительства является максимальное снижение цен таких лекарств. Соответствующему ведомству поручено аанализировать конъюнктуру стоимости антиковидных препаратов на зарубежных рынках. Это делается для исключения фактов искусственного завышения цен на антиковидные средства в Республике Казахстан. Также премьер-министр отдал распоряжение о завершении поставок соответствующего мед. оборудования и обеспечения полной укомплектованности реанимационных отделов инфекционных стационаров.

Все новости Казахстана в онлайн-издании распределены по тематическим категориям. А на главной странице читатели смогут ознакомиться с наиболее важными и актуальными сводками из различных регионов страны. Кроме этого портал активно освещает события, происходящие в ближнем зарубежье и в мире.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Украинские новости... - . (+882)
Последние новости Кыргызстана... - . (+348)
Факты и новости о солнечных эл... - . (+385)
Новороссия - Алина (+681)
Новости - Алина (+688)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке