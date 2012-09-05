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В период пандемии внимание зрителей приковано к ситуации с ковид-инфекцией. Согласно информации ОКУ Ньюз, в Казахстане меняется порядок регулирования стоимости антиковидных препаратов. Об этом было заявлено на селекторном заседании МВК, который провел премьер-министр РК. Заседание было посвящено о недопущении распространения Covid-19 на территории Казахстана. На данный момент рост числа заболевших коронавирусом отмечается фактически в каждом регионе РК. Акимату и Минздраву республики поручено обеспечение ретестирования лабораторных исследований на предмет наличия коронавирусной инфекции. Чтобы добиться максимальной прозрачности правительство приняло решение об интеграции единой информ-системы и лабораторий до первого декабря.



Кроме этого Минздраву поручено в течение недели изменить порядок по регулированию цен на препараты, используемые для лечения Ковид-19. Основной целью правительства является максимальное снижение цен таких лекарств. Соответствующему ведомству поручено аанализировать конъюнктуру стоимости антиковидных препаратов на зарубежных рынках. Это делается для исключения фактов искусственного завышения цен на антиковидные средства в Республике Казахстан. Также премьер-министр отдал распоряжение о завершении поставок соответствующего мед. оборудования и обеспечения полной укомплектованности реанимационных отделов инфекционных стационаров.



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