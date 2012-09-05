С виртуальной букмекерской площадкой Париматч знаком каждый азартный пользователь. Для многих из них она превратилась в хороший источник дохода. Специализируется контора на киберспортивных дисциплинах. Каждый любитель подобных состязаний может поставить на официальном веб-сайте букмекера и получить соответствующую отдачу. А принимает контора ставки на такие популярнейшие дисциплины, как Дота2, КС:ГО, Лига Легенд или же Старкрафт. Здесь представлена широчайшая линия по киберспорту с высочайшими коэффициентами. Выбирать бетторы их могут по собственному усмотрению.

Париматч имеет официальный портал, через который и принимаются онлайн-ставки. Однако бывают случаи, когда данный ресурс блокируется провайдерами по запросу контролирующих органов. Контора часто попадает в запретный список Роскомнадзора. Вызвано это ужесточившимся законодательством в сфере гемблинг-индустрии. Поэтому бетторы остаются без возможности ставить на любимые киберспортивные команды и получать за это заслуженное вознаграждение. Они теряют доступ не только к своим учетным записям в системе Париматч, но и к средствам, хранящимся на игорных счетах.

Единственным выходом в сложившейся ситуации является поиск альтернативного ресурса, который откроет доступ к профилям пользователей. Именно таким ресурсом является актуальное зеркало БК Париматч, которое разработано администрацией специально для подобных случаев. Посетители данного веб-ресурса могут рассчитывать на полное восстановление доступа к своим учетным записям и продолжение полноценного беттинга. Зеркалом называется копия официального веб-сайта конторы, который имеет идентичный функционал. Единственным отличием является адрес ресурса. Контролирующим органам сложно отследить такие адреса. Поэтому зеркало невозможно заблокировать.

Благодаря этому бетторы беспрепятственно заходят на сайт дубликат и пользуются полным функционалом виртуального букмекера. Здесь доступны все киберспортивные дисциплины, представленные на главном ресурсе конторы. Выбрать их можно в соответствующей категории, посвященной именно киберспорту. Найти актуальную ссылку зеркала можно на данном веб-ресурсе. После перехода на сайт-дубликат, вы получите возможность поставить на Дота2, КС:ГО или же любую иную киберспортивную дисциплину. В случае изменения адреса придется поискать другие актуальные ссылки. Дело в том, что специалисты букмекера регулярно меняют доменной адрес таких веб-сайтов, чтобы избежать блокировку со стороны контролирующих органов. Однако изменение адреса не означает изменение вашей учетной записи. Попасть на ресурс вы сможете по своим прежним регистрационным данным.