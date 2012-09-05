Акции и бонусы казино Azino 777



Azino 777 - казино, предоставляющее возможность посетителям выигрывать деньги в лицензионных онлайн-слотах. Администрация зала добавляет в ассортимент азартных игр классические автоматы, новинки и даже эксклюзивы. Играть на деньги и получить промокод Азино 777 на бонус может каждый совершеннолетний клиент после регистрации и верификации учетной записи. В клубе проводятся выгодные ивенты, например, акции, лотереи и турниры. Пользователям выдаются приветственные и бонусы по программе лояльности. Разыгрывается прогрессивный джекпот.





Преимущества казино Azino 777

Гэмблеры, которые выбирают казино Azino 777 для игры на реальные деньги, получают следующие преимущества:

круглосуточный саппорт;

отсутствие лимитов;

возможность проводить финансовые операции с помощью электронных кошельков, банковских карт, SMS-платежей;

доступ к прибыльным аппаратам с высоким RTP;

бонусы и привилегии;

мобильное приложение для смартфонов и планшетов на iOS и Android.

В онлайн-зале казино Azino 777 размещены демоверсии игровых слотов. Они предназначены для начинающих игроков, поскольку за спины и ставки списываются монеты. Регистрироваться на официальном сайте для запуска ознакомительного режима автомата не нужно. Баланс кредитов восполнится, если посетитель перезагрузит страницу и начнет новую игровую сессию.





Бонусы, программа лояльности и акции казино

Новичкам в казино Azino 777 полагаются приветственные подарки. Чтобы забрать бонусы, надо создать аккаунт и внести депозит. Поддерживаются такие платежные шлюзы, как VISA/MasterCard, Beeline, Megafon, Webmoney, QIWI, Yandex Money, Tele2. Для вывода средств, зачисленных в качестве награды, понадобится выполнить условия отыгрыша. Например, если вейджер x30, то гэмблер должен сделать ставок на сумму, в 30 раз превышающую бонус.

Есть программа лояльности для регулярных пользователей. Она предусматривает начисление баллов в обмен на деньги, потраченные на ставки в карточных и настольных играх, а также слотах. Их можно копить, чтобы постепенно повышать статус, улучшать привилегии, поощрения и коэффициент конверсии поинтов в рубли. Основные награды по программе лояльности: кешбэк, множитель баллов, фриспины, вращения Колеса Фортуны, допуск к VIP-турнирам, лотереям.

В казино Azino 777 еженедельно организовываются тематические турниры. Очень часто запускаются лотереи с крупными призовыми фондами. Администрация проводит временные и постоянные акции. Регистрируйтесь на сайте, пополняйте счет и играйте в популярные слоты, среди которых - Book Of Ra, Crazy Monkey, Lucky Lady’s Charm, Dolphin’s Pearl, Fruit Cocktail.



