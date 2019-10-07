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Актеры второго плана
23 Декабря 2019
Теги: авто

Всего двум новичкам сезона удалось довести свои болиды до финиша. Причем замкнувший десятку Ратьф Фирман был единственным пилотом, избравшим тактику единственного пит-стопа, а финишировавший следом Крнстиано да Матта представлял «Toyota в гордом одиночестве.

Антонио Пиццония закончил гонку на 43-м круге не удержав Jaguar на торможении, а Джастина Уилсона еше до финиша пришлось госпитализировать. Его HANS защемил нерв, и... руки пилота фактически парализовало! Более восьми минут механики извлекали его из кокпита, и еше два часа он не мог пошевелить руками.

Теперь в обоих зачетах Чемпионата лидирует «McLaren», не уступающий в скорости прошлогодней «Ferrari». Неприятными новостями для Скудсрии стало появление совершенно неожиданного соперника в лице «Renault» и потенциального наследника Мики Хаккинена, всего за один сезон превратившегося в гоп-команде из смешного недоросля в хищника, не признающего авторитетов на трассе. Да и тактические построения «серебряных» выглядят более убедительно, чем решения еще недавно непогрешимого трио Браун-Тодт-Шумахер.


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