Каждый автовладелец стремиться сделать свою машину яркой, выделяющейся среди потока автомобилей и привлекающей внимание окружающих. Благодаря современным материалам и технологиям, добиться индивидуального оформления транспортного средства можно очень легко. SouthArt предлагает разные разнообразные пленки для оклейки кузова, которые помогут воссоздать уникальный образ, выделяющий ваш автомобиль среди общей массы. Компания является официальным дистрибьютором ЗМ пленок на территории Украины. Здесь можно заказать пленку всех популярных цветов, а также палитру новинок, выпущенных компанией сравнительно недавно.





Цветные пленки



В каталоге интернет-магазина https://southart.com.ua/online-shop/ автовладельцы найдут всевозможные цвета пленок для оклейки. Они имитируют разную фактуру, в том числе:



1. Глянца;

2. Сатина;

3. Мата.

Выбор варианта полностью зависит от предпочтений и вкусов автовладельца. Непременно следует уделить внимание интересным новинкам пленок ЗМ, изготовленных с использованием современных технологий.





Антигравийные пленки



Сотрудники SouthArt стараются создать яркий дизайн машин. Предлагаемые клиентам здесь пленки кроме красоты обладают и антигравийными свойствами. Они защищают кузов от коррозионных процессов, ударов мелких камушек и механических повреждений. Оклеенный подобной пленкой автомобиль прослужит гораздо дольше, чем обычные модели. Антигравийная пленка продлит эксплуатационный срок лакокрасочного покрытия кузова и предотвратит вредное воздействие дорожной грязи. Выбор цвета полностью зависит от автовладельца.





Тонировочные пленки



Если вам не нравится заводской окрас вашего авто или вы желаете преобразить его полностью, лучше всего заказать в SouthArt один из вариантов тонировочной пленки. Такой материал отличается прекрасными эстетическими свойствами и помогает автовладельцам воссоздать любой образ. Вместе с пленкой заинтересованные автолюбители смогут заказать в онлайн-магазине аксессуары и инструменты для оклейки. При желании можно воспользоваться услугами тюнинг-ателье и заказать услуги высококвалифицированных специалистов по тюнингу, которые здесь работают. С использованием лучших материалов и инструментов оклейки они смогут полностью преобразить ваше авто. Здесь же можно заказать средства ухода за материалами оклейки, чтобы они сохранились долго. В ателье желающие могут также заказать комплексный детейлинг собственного автотранспортного средства.

