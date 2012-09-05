Шлемы

Вот, к примеру, некоторые пытаются сэкономить на шлемах и приобретают недорогие, за $75-120, отличающиеся от мотоциклетных лишь двойным стеклом. Но, поездив в них хотя бы пару часов, вы пожалеете о выброшенных на ветер деньгах. Если на большой скорости вы никакого дискомфорта не почувствуете, то на малом ходу из-за несовершенной вентиляции стекло шлема запотевает, а потом покрывается льдом. Так что сквозь такое забрало вы вряд ли что увидите. Можно, конечно, купить и мотокроссовый шлем, и горнолыжные очки ($60-220 плюс $40-110 соответственно), но этот вариант хорош только для неспешных прогулок или поездок по сильно пересеченной местности. На большой (свыше 100 км/ч) скорости поток воздуха, бьющего в козырек, будет сдвигать шлем на глаза. Выход один: дорогие шлемы, входящие в список аксессуаров производителей снегоходов. Основное их отличие - вытянутая нижняя часть. Это позволяет разместить внутри специальную мембрану, отделяющую выдыхаемый пар от стекла. Цена таких шлемов - $180-320 в зависимости от материала и качества отделки. Что же касается сохранности головы, то она от цены шлема не зависит: стандарты на прочность этих головных уборов одинаковы.

Экипировка

А вот при выборе одежды существует риск, что называется, переборщить. Дело в том, что самые дорогие комбинезоны рассчитаны на сильные морозы (до минус 44°С). Вспотеть в них при несущественном холоде - проще простого. Поэтому поинтересуйтесь у продавца-консультанта, на какую температуру рассчитан тот или иной костюм. В остальном же выбор - дело вкуса. Мы лишь можем посоветовать дорогие костюмы ($700-900) приобретать владельцам самой быстроходной техники: такая одежда содержит элементы безопасности, необходимые при падении на скорости под 200 км/ч. А если ваш снегоход попроще, то вам вполне подойдет обычный утепленный комбинезон за $120. Единственный его “минус” - отсутствие длинных молний сбоку, что создает определенные трудности при надевании комбинезона поверх одежды, не снимая обуви.

Выбор перчаток - дело вкуса. Специальные утепленные ($20-80) хороши лишь в сильные холода. Что же касается поездок при относительно теплой погоде (до минус Ю°С). то для этого, на наш взгляд, вполне могут подойти обычные мотокроссовые перчатки за $35- 45. идеально облегающие руки и обеспечивающие отличное “чувство руля".

Что же касается обуви, то специфичных требований к ней не существует. Не считая, конечно, того, что обуваться следует по погоде.