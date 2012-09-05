Автомобиль – это превосходное средство передвижения, надежный друг для всей семьи, возможность путешествовать в свое удовольствие. И, конечно же, каждому из нас хочется, чтоб наш автомобиль был не только привлекательным снаружи, функциональным, маневренным, качественным, но и уютным, комфортабельным внутри. Ведь даже в самой лучшей и «брендовой» машине можно чувствовать себя не лучшим образом, если она лишена приятных мелочей, облегчающих нам управление и пребывание в период коротких поездок или длительного путешествия.

Речь идет о тех предметах, которые создают комфорт в автомобиле. Что же это за чудо-помощники автовладельцев? На самом деле большинство автомобильных аксессуаров можно отнести к этой категории, ведь они направлены как раз на повышение комфортабельности для водителя и пассажиров. Они бывают самые разные – от банальных резиновых ковриков до стильных водительских перчаток.

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Многие производители, выпускающие автомобили высокого уровня качества и соответствующего класса уже позаботились заранее, чтоб даже стандартная комплектация машины включала в себя некоторые из этих предметов.

Хорошо укомплектованные автомобили можно сравнить с таким средством передвижения как детские коляски. В качественных моделях есть все, чтоб малыш чувствовал себя безмятежно и комфортно. И мягкий матрасик, и специальная подушечка, противомоскитная сетка, и даже зимний чехол на ножки. В то время как обычная дешевая модель представляет собой всего лишь коляску – без ничего.

Впрочем, в настоящее время приобрести автомобильные средства для повышения комфорта не составляет никакой проблемы для любого водителя. Выбор их в соответствующих специализированных магазинах и на автомобильных рынках чрезвычайно велик. Кроме того, и цены на такие автомобильные аксессуары различаются в широком диапазоне – от достаточно высоких на оригинальные предметы до вполне доступных – на неоригинальное производство. Отдельным моментом идут предметы комфорта – подделки, которые можно купить достаточно дешево. Хотя и в этой ситуации лучше не экономить деньги таким образом.

Какие же автомобильные аксессуары, повышающие комфорт вашего железного друга наиболее популярны?

Первый и самый распространенный аксессуар – это впитывающие коврики. Они могут укладываться поверх обычных резиновых ковриков, или же снизу под ними. Впитывают ту влагу, которая стекает с обуви в непогоду. Впитывающие коврики универсальны, для их очистки рекомендуется периодически прополаскивать их в обычной теплой воде.

Автомобильные пленки на окна, или тонировка стекол. Автомобильные пленки выполняют множество самых различных функций. Во-первых, они защищают нас и наши вещи в автомобиле от посторонних взглядов, а соответственно, и провокации взлома.

Во-вторых, тонированные окна – прекрасная защита от проникающих солнечных лучей. Что в свою очередь уменьшает выгорание салона, а значит, помогает автомобилю как можно дольше оставаться привлекательным не только снаружи, но и внутри. Кроме того, благодаря своим солнцезащитным свойствам автомобильные пленки экономят вам топливо, уменьшая работу кондиционера.

В-третьих, автомобильные пленки в определенной степени защищают и стекла от повреждений. Ведь царапины и повреждения от мелких камней, осколков, ветвей приходятся как раз на пленку.

Хорошее дополнение к автомобильным пленкам затемняющим стекла в автомобиле, будут дефлекторы на окна, этот автоаксессуар не только стильно преображает автомобиль затемненными спойлерами сверху окон машины, но и дефлекторы боковых окон прекрасно сохраняют салон автомобиля от ветра, пыли, грязи, капель дождя, если боковые окна слегка приоткрыть при езде на скорости.

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Интересным автомобильным аксессуаром являются перчатки водителя – чрезвычайно стильные и элегантные. Бывают в двух вариантах –обычные и укороченные. Впрочем, это не исключительно автомобильный аксессуар. Подобные перчатки с удовольствием используют мотоциклисты.

Автомобильный флисовый плед – конечно же, название «автомобильный» здесь большей частью условное, так как его можно применять где угодно, но как раз в машине он будет очень кстати. Флисовый плед согреет вас в любую погоду, он также обладает влагоотталкивающими свойствами.

А вот чехол на руль – аксессуар исключительно автомобильный. Причем те водители, которые используют накладку на руль, в дальнейшем не могут без нее обходиться. Некомфортно – по их словам.

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Кроме того, особой популярностью пользуются у автовладельцев и автомобильные очищающие салфетки. Причем это могут быть как обычные салфетки, предназначенные для очищения поверхностей в салоне от загрязнения, так и специальные салфетки-губки для протирания стекол, не оставляющие на них разводов или ворсинок.

Интересным предметов для повышения комфорта является и фартук и на горловину бензобака. Благодаря этому аксессуару вы теперь можете забыть о неопрятных подтеках бензина или дизельного топлива. Эта многослойная структура обладает исключительной впитываемостью.



