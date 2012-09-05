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Аксессуары «Москвича»
1 Сентября 2018
Теги: авто

На рынке довольно большой выбор антирадаров. Такой же большой и разброс цен на них. Маленькие подозрительные коробочки непонятного происхождения, с одинокой лампочкой стоят 5—10 тыс. руб. Вроде недорого, но может и результат будет таким же маленьким? Более приличные (по крайней мере внешне) аппараты стоят от 80—90 тыс. руб. и выше.

Обыкновенное зарядное устройство стоит 25 тыс. руб., тягово-сцепные устройства — 25—35 тыс. в зависимости от модели, мягкая (алюминиевая) защита крыльев — 25—35 тыс. руб. (идет нарасхват), комбинированный автомобильный фонарь — 5—10 тыс. руб.(в последний может быть встроен даже коротковолновый приемник), «противотуманки» — 7—8 тыс. руб. за штуку (не галогеновые).

Подводя итоги, можно сделать следующий вывод. Конечно, далеко не все согласны с тем, что Москвич (модель 2141) не настолько хуже Жигулей и Спутников, насколько он дешевле них. Но совершенно бесспорно то, что запасные части на него были, есть и, надеемся, останутся самыми доступными.


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тут были комменты. RIP!






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