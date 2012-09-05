Среди лакокрасочных материалов наиболее популярны акриловые краски. Такие составы обладают высокой адгезией, а после высыхания образовывают прочную полимерную плёнку. Автоэмаль акриловая позволяет полностью восстановить эстетику автомобиля, причём процесс её нанесения не вызывает сложностей в реализации.





Особенности акриловых автокрасок

Лакокрасочные материалы на основе акрила позволяют получить однородные смеси с высокой покровной способностью. После затвердения нанесённого слоя образуется гладкая поверхность, лишённая разводов и подтёков. В роли связующего вещества в этом составе выступает акрил, в который добавляют пигмент и различные добавки. Сегодня акриловая краска для машины считается оптимальным решением для покраски. После её смешивания с отвердителем начинается процесс полимеризации, в результате которого образуется прочный защитный слой.

Проходящие в акриловой автоэмали химические реакции приводят к равномерному затвердению всего нанесённого слоя. Такой состав намного удобней, чем лакокрасочные материалы, требующие последующей сушки. Акриловая краска для авто подойдет даже для начинающего маляра и поможет избежать ошибок в процессе покраски кузова и деталей.





Как пользоваться акриловой краской?

Применение акриловых составов также требует предварительной подготовки поверхности. Сам процесс покраски достаточно прост и происходит в несколько этапов.

поверхность, отведённая под покраску, обеспыливается и обезжиривается;

краска перемешивается и разводится разбавителем до нужной консистенции;

добавляется затвердитель, в рекомендуемой производителем краски пропорции;

нанесение выполняется в 2-3 слоя с промежуточной сушкой поверхности.

Краска акриловая для автомобиля дополнительно покрывается лаком, что усиливает её декоративные качества. Такие работы можно проводить уже на следующий день после покраски.





Акрил или алкид?

При необходимости покраски автомобиля часто возникает вопрос, акриловую иди алкидную эмаль выбрать? Эти составы хотя и имеют одинаковое назначение, отличаются друг от друга. Краска акриловая для авто затвердевает под воздействием химических реакций, а не высыхания растворителя. Такой процесс полимеризации исключает образование дефектов поверхности.

Алкидные составы имеют меньшую стоимость и подойдут для больших объёмов работ, выполнение которых не имеет высоких требований к качеству поверхности. В большинстве случаев акриловая эмаль будет лучшим решением для покраски авто.



