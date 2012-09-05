Многие автомобилисты задаются вопросом, какими достоинствами должен обладать аккумулятор высшего качества. Чтобы он справлялся с повседневными нагрузками на электросеть машины, и выдерживал городской тип эксплуатации. Мог уверенно запускать двигатель машины независимо от фактической температуры на улице, и брать на себя дополнительные электрические потребители, когда генератор не справляется с нагрузками. Обо всех необходимых качествах АКБ премиального класса расскажет технический специалист компании АвтоЕвроТрейд на примере стартерной батареи отечественного производства Top Car Premium .





Признак премиального аккумулятора

Чтобы получить такой высокий статус своей продукции, завод Мегатекс взял за основу европейские нормы качества. Благодаря высокоточному производству комплектующих, и автоматической сборке АКБ, на выходе удалось получить соответствующего качества батарею, для легковых и грузовых авто. В это понятие аккумулятор Top Car Premium также включает и другие важные составляющие:

1. Только необслуживаемый тип корпуса, с максимальной герметичной посадкой верхней крышки. Уровень электролита в банках остаётся неизменным в течение всего срока эксплуатации, не зависимо от уровня нагрузок.

2. Благодаря электродам из сплава свинца и кальция, с минимальной толщиной, производителю удалось добавить в каждый пакет по дополнительной паре пластин. При этом физические размеры корпуса не изменились. Повысилась сила стартерного тока, появился дополнительный запас ёмкости на случай глубокого разряда.

3. Высокая точность положительных и отрицательных пластин повлияла на продолжительный жизненный цикл свинцово-кислотного источника питания. Он меньше подвержен сульфатации и коррозии пластин.

4. Сепараторы из полиэтилена в виде конвертов никогда не допустят внутреннего замыкания. Даже очень сложные условия эксплуатации на разбитых и грунтовых дорогах не приведут к осыпанию активного слоя.

5. Гарантийный период эксплуатации АКБ Top Car Premium от компании АЕТ составляет 36 месяцев. Таким доверием к своей продукции не обладают многие европейские и азиатские производители. Ограничиваясь стандартными 1-2 годами защиты покупателя.





Уверенность и надёжность

Именно уверенность в том, что двигатель машины будет уверенно запускаться все 365 дней в году и дарит премиальная продукция от торговой марки Топ Кар. Выбирая АКБ от официального дилера, водитель защищает себя от подделки или повреждённой продукции. Может рассчитывать на полную заводскую гарантию в течение 3 лет.



