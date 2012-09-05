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Аккумуляторы высшего качества - Top Car Premium
29 Июня 2019
Теги: авто

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Многие автомобилисты задаются вопросом, какими достоинствами должен обладать аккумулятор высшего качества. Чтобы он справлялся с повседневными нагрузками на электросеть машины, и выдерживал городской тип эксплуатации. Мог уверенно запускать двигатель машины независимо от фактической температуры на улице, и брать на себя дополнительные электрические потребители, когда генератор не справляется с нагрузками. Обо всех необходимых качествах АКБ премиального класса расскажет технический специалист компании АвтоЕвроТрейд на примере стартерной батареи отечественного производства Top Car Premium.


Признак премиального аккумулятора

Чтобы получить такой высокий статус своей продукции, завод Мегатекс взял за основу европейские нормы качества. Благодаря высокоточному производству комплектующих, и автоматической сборке АКБ, на выходе удалось получить соответствующего качества батарею, для легковых и грузовых авто. В это понятие аккумулятор Top Car Premium также включает и другие важные составляющие:

1. Только необслуживаемый тип корпуса, с максимальной герметичной посадкой верхней крышки. Уровень электролита в банках остаётся неизменным в течение всего срока эксплуатации, не зависимо от уровня нагрузок.

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2. Благодаря электродам из сплава свинца и кальция, с минимальной толщиной, производителю удалось добавить в каждый пакет по дополнительной паре пластин. При этом физические размеры корпуса не изменились. Повысилась сила стартерного тока, появился дополнительный запас ёмкости на случай глубокого разряда.

3. Высокая точность положительных и отрицательных пластин повлияла на продолжительный жизненный цикл свинцово-кислотного источника питания. Он меньше подвержен сульфатации и коррозии пластин.

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4. Сепараторы из полиэтилена в виде конвертов никогда не допустят внутреннего замыкания. Даже очень сложные условия эксплуатации на разбитых и грунтовых дорогах не приведут к осыпанию активного слоя.

5. Гарантийный период эксплуатации АКБ Top Car Premium от компании АЕТ составляет 36 месяцев. Таким доверием к своей продукции не обладают многие европейские и азиатские производители. Ограничиваясь стандартными 1-2 годами защиты покупателя.


Уверенность и надёжность

Именно уверенность в том, что двигатель машины будет уверенно запускаться все 365 дней в году и дарит премиальная продукция от торговой марки Топ Кар. Выбирая АКБ от официального дилера, водитель защищает себя от подделки или повреждённой продукции. Может рассчитывать на полную заводскую гарантию в течение 3 лет.


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