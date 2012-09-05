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Аккумуляторы Mutlu
27 Апреля 2017

Сейчас среди всех моделей автомобильных аккумуляторов, представленных на отечественном рынке, особым спросом пользуется турецкая марка Mutlu. В бывшем Союзе такие аккумуляторы появились в восьмидесятом, во время Московской олимпиады. Несмотря на то, что с тех времен прошли десятилетия, они сохранили популярность. Такие АКБ сегодня подходят авто европейских и азиатских брендов. Надежность данных устройств доказывается тем фактом, что их устанавливают на своих моделях авто такие известнейшие бренды, как Мерседес, Фиат, Форд, Опель и Тойота. 

Проследовав по ссылке http://www.akbtv.ru/avtomobilnie-akkumulyatori/mutlu/ вы сможете найти разнообразные модификации АКБ данного производителя и заказать их прямо онлайн. Благодаря разнообразной линейке устройств этого бренда позволяет автовладельцам выбрать любую емкость в соответствии с модификацией собственного авто. Каждая из батарей Мутлу сертифицирована по международным стандартам оценки. Изготавливаются они с использованием передовых инженерных решений и передовых технологий. Благодаря крышкам, похожим на лабиринт создатели таких батарей достигли максимальной изоляции излишнего газового обмена. 

Комплектуются подобные батареи фильтрами, которые отвечают за гашение пламени. Тем самым устройства надежно защищено от опасности внезапного возгорания. Разработчики отдали предпочтение технологии Са/Са при производстве таких аккумуляторов. Это является несомненным плюсом. Ведь кальций доводит до минимума процесс саморазряда. Нельзя не отметить и долговечность подобных батарей. На протяжении полутора года вы сможете хранить такие аккумуляторы без всякой подзарядки. Электроды АКБ Mutlu изготовляются по инновационной технологии, которая называется экспандерной. Именно этим и обусловлена меньшая толщина, а также повышенное количество пластин в таких изделиях. Тем самым увеличиваются показатели пускового тока. 

Изготовляются автомобильные аккумуляторы данной марки с использованием системы Silver. Это означает, что для решеток батарей применяют серебряный сплав, не только увеличивающий их долговечность, но и обеспечивают защиту от коррозийных процессов. Кроме этого, такие АКБ являются необслуживаемыми, облегчающую их эксплуатацию. Благодаря наличию конвертерных сепараторов, удается добиться максимальной экономии и обеспечить защиту от возможных замыканий. Долговечность аккумуляторов достигается еще за счет применения Expanded metal. А для корпуса производитель использует сплав полипропилена, который отличается стойкостью к ударам и морозам.

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