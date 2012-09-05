Аккумуляторы Bosch довольно популярны на территории России из-за немецкого качества, большого ассортимента и максимальной эффективности.

Ежегодно на отечественный рынок попадает более миллиона экземпляров, их сразу раскупают. Какие нюансы аккумуляторов этого производителя, что они собой представляют, где используются, рассмотрим далее.

АКБ Бош: кто производитель?

Компания Бош заработала авторитет по всему миру не только производством аккумуляторов, но и техники в целом. Внимательность к деталям, отсутствие брака, высокая работоспособность приборов делают продукцию Бош желанной для многих категорий граждан.

Что касается автомобильных аккумуляторов, здесь при производстве используется запатентованная технология, повышающая качество батарей и использования автомобилей в разы.

Как выбрать АКБ Bosch ?

Выбор аккумулятора должен основываться на характеристиках вашего транспорта, его особенностях и среде, где этот транспорт будет использоваться.

Вне зависимости от производителя АКБ, при выборе прибора стоит учитывать:

• Размер батареи. В техническом паспорте транспорте указано батарея, какого размера подходит.

• Емкость батареи. Она должна подходить под стандарт вашего транспорта. Стоит учитывать и тот факт, что в зимнее время года используется больше энергии, поэтому ёмкость батарее должна быть достаточной, чтобы обслуживать эти потребности.

• Высокий стартерный ток. Этот показатель важен для каждой категории АКБ. Именно он поможет в плохую погоду быстро завести двигатель транспорта, обеспечить стабильность передвижения.

• Какие клеммы в АКБ. На АКБ и в установочном месте клеммы должны совпадать. В ином случае не получится правильно поставить батарею, нужно будет докупать переходники, что снижает производительность батареи. Учитывайте этот момент при выборе аккумулятора.

• Стандарт производителя. При выборе аккумулятора учитывайте, какой тип стандарта АКБ перед вами. Для австралийских, американских и европейских машин они немного разные.

В остальном выбор аккумулятора зависит от ваших потребностей и личного выбора.

Какие аккумуляторы есть в ассортименте Bosch?

Линейка аккумуляторов предназначена для машин разного типа. Остаётся выбрать только тот вариант, который подойдёт под ваш транспорт. Здесь стоит различать маркировку:

• Bosch S3 – аккумулятор предназначен для автомобилей малой литражности и компактных размеров;

• Бош S4 Сильвер – универсальный АКБ для всех типов машин, включая азиатский вариант;

• Бош S4E EFB – АКБ, созданные по улучшенной технологии, включая наличие жидкого электролита;

• Бош S5 Silver Plus – аккумуляторы для машин класса люкс на борту, которых большое количество оборудования.

Какой тип батареи выбрать зависит от типа транспорта, его характеристик и особенностей. Выбирайте лучший вариант, который можете себе позволить.



