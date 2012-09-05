Основой батареи служит банка из диэлектрика 6 (асфальтопек, эбонит или др.), состоящая из отдельных отсеков (аккумуляторов) (3 или 6), в которые вставляются комплекты параллельно соединенных и изолированных друг от друга (сепараторами) 10 положительных 9 и отрицательных 8 пластин с активной массой, образующих отдельный аккумулятор.

Пластины представляют собой решетки (сплав из 92 % - свинца и 8 % - сурьмы), заполненные спрессованной активной массой: положительные пластины - 3 части свинцового сурика и 1 часть свинцового глета - они красноватого цвета; отрицательные пластины - одна часть свинцового сурика и 3 части свинцового глета - они серого цвета. Чем больше пластин составляют аккумулятор и чем больше площадь пластин, тем больше его емкость.

Кроме емкости аккумуляторная батарея характеризуется степенью заряженности: полностью заряженный аккумулятор имеет напряжение 2,2-2,3 вольт и плотность электролита (1,27...1,28) г/см3 (плотность может быть ниже или выше - до 1,35 г/ см3 - при эксплуатации АКБ в северных районах). Поэтому, для увеличения емкости АКБ, аккумуляторы объединяются в батареи по 3, по 6 или по 12 штук, т. е. 6-ти, 12-ти или 24-х вольтовые АКБ. Разрядка аккумулятора ниже значений напряжения 1,8 В и плотности электролита 1,13 г/ см3 не допустима. Для климатических условий КР (кроме Кумтора) плотность электролита: зимой - 1,27 г/ см3, летом - 1,25 г/ см3.

Сверху аккумуляторы имеют отверстия для залива электролита, они закрываются крышками. Необслуживаемые АКБ не имеют этих отверстий. Аккумуляторы последовательно соединены шинами, которые выведены на штыри для крепления на них проводов «+» и «-» с помощью специальных клемм, плотно затягиваемых с помощью болтов.