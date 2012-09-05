Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Аккумуляторная батарея




Аккумуляторная батарея
22 Февраля 2017
Теги: авто

Основой батареи служит банка из диэлектрика 6 (асфальтопек, эбонит или др.), состоящая из отдельных отсеков (аккумуляторов) (3 или 6), в которые вставляются комплекты параллельно соединенных и изолированных друг от друга (сепараторами) 10 положительных 9 и отрицательных 8 пластин с активной массой, образующих отдельный аккумулятор.

Пластины представляют собой решетки (сплав из 92 % - свинца и 8 % - сурьмы), заполненные спрессованной активной массой: положительные пластины - 3 части свинцового сурика и 1 часть свинцового глета - они красноватого цвета; отрицательные пластины - одна часть свинцового сурика и 3 части свинцового глета - они серого цвета. Чем больше пластин составляют аккумулятор и чем больше площадь пластин, тем больше его емкость.

Кроме емкости аккумуляторная батарея характеризуется степенью заряженности: полностью заряженный аккумулятор имеет напряжение 2,2-2,3 вольт и плотность электролита (1,27...1,28) г/см3 (плотность может быть ниже или выше - до 1,35 г/ см3 - при эксплуатации АКБ в северных районах). Поэтому, для увеличения емкости АКБ, аккумуляторы объединяются в батареи по 3, по 6 или по 12 штук, т. е. 6-ти, 12-ти или 24-х вольтовые АКБ. Разрядка аккумулятора ниже значений напряжения 1,8 В и плотности электролита 1,13 г/ см3 не допустима. Для климатических условий КР (кроме Кумтора) плотность электролита: зимой - 1,27 г/ см3, летом - 1,25 г/ см3.

Сверху аккумуляторы имеют отверстия для залива электролита, они закрываются крышками. Необслуживаемые АКБ не имеют этих отверстий. Аккумуляторы последовательно соединены шинами, которые выведены на штыри для крепления на них проводов «+» и «-» с помощью специальных клемм, плотно затягиваемых с помощью болтов.


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Вакуумный регулятор... - . (+44)
Газобалонные автомобили... - . (+50)
Выпуск недорогих автомобилей... - . (+41)
Недостатки газобаллонных двига... - . (+40)
Наддув двигателя... - . (+45)
Работа ТНВД - . (+33)
Управление дозированием форсун... - . (+81)
Недостатки моновпрыска... - . (+70)
Системы впрыска бензина... - . (+72)
Регулировка разрежения в диффу... - . (+97)
Пневматическое торможение топл... - . (+127)
Пусковое устройство и система ... - . (+142)
Топливо - . (+87)
Система смазки - . (+97)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке