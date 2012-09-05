Купить и продать амазон аккаунт можно через официальный веб-ресурс
платформы amazmarkets. Здесь любой желающий может стать обладателем
подтвержденного аккаунта продавца или же аккаунта с историей продаж.
Последний вариант подойдет тем пользователям, которые нуждаются в
раскрученных аккаунтах, имеющих большие объемы продаж. Обладатели таких
аккаунтов смогут организовать продажи в больших количествах. Это
отличное решение для продавцов, которые с первых же дней хотят добиться
большого оборота. Этим типом учетной записи Amazon не проверит
обладателя на протяжении 14-28 суток, не сможет заморозить ваши выплаты
и, что еще хуже приостановит действие аккаунта, блокируя при этом
выплаты.
Купить Amazon аккаунт продавца могут и начинающие трейдеры. Такие
учетные записи проходят проверку в соответствии с рекомендациями
торговой онлайн-площадки Амазон. Они помогут любому желающему быстро
запустить собственный онлайн-бизнес и начать получать прибыль. Какой бы
тип аккаунта вы не выбрали, можете быть уверены, что он полностью
проверен квалифицированной командой amazmarkets. Они проверяют всю
регистрационную документацию и показатели эффективности каждого
аккаунта. После проверки процесса работы учетной записи любой обладатель
таких аккаунтов сумеет приступить к продажам на Амазон.
Работа с америкой сегодня - это вполне осуществимая мечта для любого
человека. Для этого совсем необязательно куда-нибудь ездить и проводить
сутки в самолетах. Достаточно создать аккаунт в Амазон и вы сможете
приступать к делу. Новая учетная запись продавца является полностью
подтвержденной и имеет профессиональную подписку. К ней подключается
электронная почта, счет Payoneer. Безопасность аккаунта обеспечена
QR-кодом с двухэтапной проверкой Амазон. Старые аккаунты платформы также
являются полностью подтвержденными и имеют профессиональную подписку.
Иногда она может быть индивидуальной для экономии средств.
Старые учетные записи проходят двухэтапную аутентификацию посредством
QR-код. В отличие от новых, владельцы таких аккаунтов имеют доступ к
доступ к VPS, на котором они размещены. Старыми считаются аккаунты,
созданные не позже 2019 г. А их стоимость зависит от разных критериев, в
том числе от года создания, типа выплат, истории продаж, количества
отзывов, истории приостановок, категорий и брендов продаж, доступных
торговых площадок, реестра брендов и объединений торговых марок. Расчет
стоимости старых учетных записей Амазон выполняется индивидуально. А
начинается она с 1500 долл. Подача онлайн-заявки на создание нового или
же приобретение старого аккаунта займет у будущих торговцев не более
минуты. После этого представители amazmarkets свяжутся с вам и займутся
необходимыми формальностями.