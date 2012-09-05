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Аккаунты Амазон
17 Апреля 2020

Купить и продать амазон аккаунт можно через официальный веб-ресурс платформы amazmarkets. Здесь любой желающий может стать обладателем подтвержденного аккаунта продавца или же аккаунта с историей продаж. Последний вариант подойдет тем пользователям, которые нуждаются в раскрученных аккаунтах, имеющих большие объемы продаж. Обладатели таких аккаунтов смогут организовать продажи в больших количествах. Это отличное решение для продавцов, которые с первых же дней хотят добиться большого оборота. Этим типом учетной записи Amazon не проверит обладателя на протяжении 14-28 суток, не сможет заморозить ваши выплаты и, что еще хуже приостановит действие аккаунта, блокируя при этом выплаты.

Купить Amazon аккаунт продавца могут и начинающие трейдеры. Такие учетные записи проходят проверку в соответствии с рекомендациями торговой онлайн-площадки Амазон. Они помогут любому желающему быстро запустить собственный онлайн-бизнес и начать получать прибыль. Какой бы тип аккаунта вы не выбрали, можете быть уверены, что он полностью проверен квалифицированной командой amazmarkets. Они проверяют всю регистрационную документацию и показатели эффективности каждого аккаунта. После проверки процесса работы учетной записи любой обладатель таких аккаунтов сумеет приступить к продажам на Амазон.

Работа с америкой сегодня - это вполне осуществимая мечта для любого человека. Для этого совсем необязательно куда-нибудь ездить и проводить сутки в самолетах. Достаточно создать аккаунт в Амазон и вы сможете приступать к делу. Новая учетная запись продавца является полностью подтвержденной и имеет профессиональную подписку. К ней подключается электронная почта, счет Payoneer. Безопасность аккаунта обеспечена QR-кодом с двухэтапной проверкой Амазон. Старые аккаунты платформы также являются полностью подтвержденными и имеют профессиональную подписку. Иногда она может быть индивидуальной для экономии средств.

Старые учетные записи проходят двухэтапную аутентификацию посредством QR-код. В отличие от новых, владельцы таких аккаунтов имеют доступ к доступ к VPS, на котором они размещены. Старыми считаются аккаунты, созданные не позже 2019 г. А их стоимость зависит от разных критериев, в том числе от года создания, типа выплат, истории продаж, количества отзывов, истории приостановок, категорий и брендов продаж, доступных торговых площадок, реестра брендов и объединений торговых марок. Расчет стоимости старых учетных записей Амазон выполняется индивидуально. А начинается она с 1500 долл. Подача онлайн-заявки на создание нового или же приобретение старого аккаунта займет у будущих торговцев не более минуты. После этого представители amazmarkets свяжутся с вам и займутся необходимыми формальностями.

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