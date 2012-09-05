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Агрегатор микрозаймов
26 Августа 2021
Теги: займы

Быстрое решение возникших внезапно финансовых проблем возможно с помощью агрегатора предложений различных микрофинансовых организаций. Каждый из нас неоднократно сталкивается с ситуациями, когда срочно нужны деньги. К сожалению у многих наших сограждан нет сбережений, чтобы использовать их в подобных ситуациях. Поэтому приходится бегать по друзьям или родственникам, пытаясь получить нужную сумму денег. Чаще всего мы получаем отказ, да и обременять их неудобно. Банковские организации предъявляют заемщикам разные требования, выполнение которых отнимает уйму времени и сил. Да и одобрение в банках получить нелегко. 

Как быстро и эффективно подобрать микрозайм? Вопрос, который беспокоит большинство людей, попавших в такую ситуацию. Ответ - это обращение в финансовый маркет Unicom24. Это агрегатор микрофинансовых организаций, предлагающий разные продукты лучших кредиторов страны. Благодаря быстрому поиску микрозаймов, вы сможете подобрать наиболее подходящий вариант и воспользоваться выгодными условиями сотрудничества. Здесь вы сможете ознакомиться с актуальными предложениями действующих МФО и банков, не тратя времени на просмотр информации на отдельных веб-сайтах этих финансовых организаций.

Следует отметить разнообразие спектра предложений, размещенных на портале финансового маркета. Благодаря этому потребитель получает широчайший выбор микрозаймов для решения возникших финансовых проблем. На получение займа могут рассчитывать неработающие лица, а также граждане с испорченной кредитной истории. Данной категории заемщиков банки обычно отказывают. Существенно разницы между банковским кредитом и микрозаймом нет. Человек берет нужную сумму кредит на конкретный период, а затем погашает задолженность ежемесячными платежами, в которые входит и процент за предоставленные микрофинансовой организацией услуги. Хотя необходимо отметить и некоторые отличия.

Микрозаймы можно брать на минимальный период времени в МФО, получая при этом даже небольшие суммы. Микрофинансовые организации в отличие от банков предлагают более лояльные условия сотрудничества и не требуют предъявления целой кипы документации. Кроме этого процент одобрения в таких финансовых структурах гораздо выше, чем в коммерческих банках. Все предложения на портале агрегатора тщательно распределены по тематическим категориям, что в значительной степени упрощает и ускоряет процесс поиска. У пользователей имеется возможность подачи онлайн-заявок одновременно в несколько микрофиансовых организаций, а сразу после одобрения воспользоваться наиболее выгодным вариантом. Информация на веб-сайте агрегатора регулярно обновляется, пополняясь актуальными предложениями МФО. Услуги сервиса абсолютно бесплатные, вы сможете связаться с выбранной микрофинансовой компанией напрямую, без участия посредников.

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