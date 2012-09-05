Если вы ищете качественное оборудование, предназначенное для создания АГНКС, следует заказать его в Vengo. Компания осуществляет поставки подобного оборудования не только на отечественный, но еще на белорусский и казахский рынки. Vengo является прямым импортером, доставляя разные системы по доступной стоимости максимально оперативно. У нас желающие смогут заказать специализированное высокотехнологичное оборудование для обустройства АГНКС. Среди нашего богатейшего ассортимента можно найти разнообразные модели компрессоров для метана, газораздаточных колонок cng, арматуры для АГНКС, модульных АГНСКС, а также ПАГЗ.



Оборудование для АГНКС, представленное на нашем официальном веб-портале поставляется нам лидерами данного сегмента рынка. Среди них можно выделить ADAST, Galileo, Gilbarco, Veeder Root и др. Любые установки этих производителей предназначены для бесперебойной работы в жестких климатических условиях. Они выдерживают и высокие сейсмические колебания. Чтобы организоваться замкнутую технологическую систему АГНКС, необходимо укомплектовать ее всем необходимым. Особое место в данной системе отводится блокам входных кранов, которые предназначены для отключения всего оборудования от источников газа. Они также сбрасывают газ на свечу, который поступает из газопровода в случаях аварийных остановок. Кроме этого подобное оборудование отвечает за очистку газа от примесей механического характера, контроль давления и замер объемов поступающего газа.



Не менее важными элементами звена являются так называемые блоки осушки. Они предназначены для осушки газа. Тем самым подаваемый в АГНКС через компрессорные агрегаты газ очищается от влаги и механических примесей с использованием адсорбционных гранул. Еще одним значительным устройством системы является компрессорный модуль. Это шумоизолированный, огнеупорный, защищенный контейнер, который устанавливается под открытым небом. При этом дополнительная защита данному контейнеру не нужна. Чтобы привести в действие такой компрессор, используется электромотор или же агрегаты двигателя внутреннего сгорания. Для изготовления цилиндров компрессора используют сфероидальный чугун, не требующий смазки. Найти запчасти для азс вы сможете тут.



При организации АНГКС необходимо наличие блоков аккумуляторов газа. Они являются баллонами высокого давления, которые монтируются на рамы или же несущие стеллажи, которые разделены на секции. Такие аккумуляторы позволяют заправлять одновременно несколько машин. Включать компрессор при этом необязательно. Благодаря данной технологии достигается экономия электроэнергии и минимизируется время запуска. Что касается газораздаточных колонок, они позволяют заправлять авто природным компримированным газом.

